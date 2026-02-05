В Москве закончилась электроэнергия для новых дата-центров

Операторы ЦОД в Москве столкнулись с критической проблемой — управляющие энергосетями компании отказываются заключать договоры на подключение новых объектов, поскольку свободных мощностей в городе больше нет. Они или зарезервированы крупными игроками на 2026–2028 гг., или уже используются, сообщают «Ведомости».

По данным экспертов, постановление правительства №861 гарантирует недискриминационный доступ к электросетям и, если энергии недостаточно, её должны предложить оператору дата-центра в меньшем объёме, но оператору меньший объём не нужен. Конкурентами ЦОД выступают и другие промышленные потребители энергии, имеющие равные права на подключение. Но и в случае одобрения нередко условием для подключения становятся неподъёмные для владельцев ЦОД расходы на самоподключение и затраты на реконструкцию высоковольтных сетей. «Порог вхождения» дополнительно поднимет ожидаемое введение правила «бери или плати», предполагающее оплату не по фактической нагрузке, а по максимальной выделенной мощности для новых потребителей 670+ кВт.

При этом новые мощности генерации в Москве и ближайшем Подмосковье появятся только в 2027–2030 гг. и даже в этом случае по мнению экспертов не исключаются задержки. Новые высоковольтные линии к действующим электростанциям должны быть построены в 2030–2032 гг., поэтому беспрепятственное подключение ЦОД к электросетям в Москве и окружающем регионе в кратко- и среднесрочной перспективе невозможно. По оценкам iKS-Consulting, летом прошлого года московские ЦОД были заполнены примерно на 95 %, а свободная мощность в столичном регионе не превышает 1,4 тыс. стоек.

Избыток энергомощностей есть в других регионах, особенно в Сибири, но там в основном размещаются небольшие корпоративные ЦОД, а локальный спрос невелик — основная масса пользователей сосредоточена в Москве и Подмосковье, поэтому обслуживать их из, например, дальневосточного ЦОД нецелесообразно. По данным «Ведомостей», регионы сами жаловались на нежелание крупных игроков рынка выходить в регионы со своими ЦОД, поскольку для них это невыгодно. Кроме того, без значимых инвестиций в сетевую инфраструктуру трафик всё равно будет проходить через Москву, что только ухудшит ситуацию с задержками по сравнению с использованием столичных облаков. Вместе с тем, по словам экспертов, новые проекты начали реализовать в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

В российском законодательстве уже есть механизмы, стимулирующие инвестиции в дата-центры, например, заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Механизм предусматривает возмещение указанных в 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений» фактических затрат на строительство обеспечивающих инфраструктурных объектов, а также на погашение процентов и купонных доходов в размере 50 %. Других значимых законодательных стимулов для построения ЦОД в регионах пока нет, а вот препятствия есть.

По данным iKS-Consulting, в 2024 году введено в эксплуатацию более 11 тыс. стойко-мест в коммерческих ЦОД, в 2025 году — порядка 5 тыс. Шесть новых крупных объектов открыли в 2024 году, ещё три — в 2025-м. Всего на конец 2024 года насчитывалось около 200 ЦОД с 81,2 тыс. стойко-мест, на конец 2025 года, вероятно, насчитывалось около 85,8 тыс. стойко-мест. По прогнозам правительства России, к 2030 году энергопотребление дата-центров в стране вырастет не менее, чем в 2,5 раза до 2,5 ГВт.

