Европейский Arm-процессор SiPearl Rhea1 для суперкомпьютеров стал на шаг ближе к массовому выпуску

Французская компания SiPearl объявила об успешном включении Arm-процессора Rhea1, разработанного для использования в суверенных суперкомпьютерах, в частности — в первом европейском суперкомпьютере экзафлопсного класса JUPITER. «Первые результаты очень позитивны, подтверждая, что европейский высокопроизводительный энергоэффективный процессор работает так, как и было задумано», — сообщается в пресс-релизе SiPearl.

Компания добавила, что в рамках 12-недельного процесса функциональной проверки в лабораториях будет проведена проверка всех аппаратных и программных функций, интерфейсов и характеристик производительности Rhea1. Как ожидается, продажи Rhea1 начнутся в конце 2026 года.

SiPearl отметила, что Rhea1 является самым сложным серверным процессором, когда-либо разработанным в Европе. Он включает 80 ядер Arm Neoverse V1 (Zeus), четыре стека памяти HBM2e (64 Гбайт), а также четыре канала памяти DDR5 (2DPC). Поддерживаются 104 линии PCIe 5.0 в виде шести комплексов x16 и двух x4.

Сообщается, что Rhea1 является ключевым компонентом для всеобъемлющего вычислительного/ИИ-стека. Помимо производительности, клиенты ожидают от него безопасности без бэкдоров и аварийных выключателей, энергоэффективности, гибкости и развитой программной экосистемы.

«С помощью Rhea1 мы выполняем миссию, возложенную Европейским союзом на консорциум European Processor Initiative (EPIC), а затем и на SiPearl: вернуть в Европу высокопроизводительные процессорные технологии и связанный с ними опыт», — заявил Филипп Ноттон (Philippe Notton, на фото выше), генеральный директор и основатель SiPearl, отметив, что «не может быть цифрового суверенитета без суверенного оборудования».

