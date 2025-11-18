Европа присоединилась к экзафлопсному клубу с суперкомпьютером JUPITER

Европейский суперкомпьютер JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research) в Юлихском исследовательском центре (FZJ) в Германии официально преодолел важную отметку — FP64-производительность его GPU-модуля Booster достигла ровно 1 Эфлопс при пиковой теоретической 1,227 Эфлопс. Таким образом в нынешнем рейтинге TOP500 он занял четвёртое место, совсем чуть-чуть не дотянув до суперкомпьютера Aurora с его 1,012 Эфлопс.

Впервые машина попала в июньский рейтинг TOP500 с показателем 793 Пфлопс, но тогда она не была полностью готова. Официальный запуск состоялся лишь в сентябре. Впрочем, за прошедшие с момента выхода прошлого рейтинга его лидер El Capitan тоже нарастил мощность, с 1,742 Эфлопс до 1,809 Эфлопс. Frontier же остался на втором месте с показателем 1,353 Эфлопс, хотя изначально он «дотягивался» только до 1,102 Эфлопс. Таким образом, JUPITER формально стал первой публичной экзафлопсной системой за пределами США, если не брать в расчёт китайские системы, о которых КНР предпочитает не распространяться. Мощные суперкомпьютеры, не участвующие в TOP500, бывали и раньше, но вот есть ли среди них машина такого класса, остаётся только гадать.

Так что если через полгода не будет развёрнут ещё какой-нибудь крупный суперкомпьютер, что вполне реально с нынешними возможностями (нео-)облаков, то JUPITER наверняка поднимется в рейтинге на строчку выше. Сейчас Booster включает порядка 6 тыс. узлов BullSequana XH3000 с 24 тыс. ускорителей GH200 в Quad-исполнении, объединённых 200G-интерконнектом InfiniBand NDR. Ещё приблизительно 5 Флопс в FP64 JUPITER получит от CPU-модуля cCuster из 1300 узлов с 2600 Arm-процессорам SiPearl Rhea1 с 80 ядрами и 64 Гбайт HBM2e. Узлы и интерконнект будут использоваться те же, что в Booster. Однако выпуск этих процессоров только-только начался, так что апгрейд будет завершён только в следующем году. TOP500 в целом в этот раз новизной технологий не блещет, отражая скорее типичный цикл обновления систем.

Всего в ноябрьском рейтинге появилось 45 новых машин. Самая крупная из них — 135,4-Пфлопс CHIE-4, построенная для SoftBank на базе NVIDIA DGX B200 с InfiniBand NDR400 — занимает аж 17 позицию. Она же единственная пополнила первую десятку рейтинга HPCG с результатом 3760,55 Тфлопс, где заняла шестую позицию. Из необычных новинок можно выделить суперкомпьютер MAXIMUS-384 на 20 месте (114,5 Пфлопс), который объединил Intel Xeon Emerald Rapids и AMD Instinct MI300X. Впрочем, вторая во всём списке и уже не такая новая система с MI300X — IronMan — объединяет их с Sapphire Rapids.

От России в TOP500 попали пять суперкомпьютеров (три от Яндекса и два от Сбера), которые если и обновляли с момента последнего официальной заявки на вхождение в рейтинг, то вряд ли бы стали громко и публично об этом рассказывать. Зато у соседнего Казахстана есть сразу две машины. На 86 позиции с производительностью 20,48 Пфлпос находится Alem.Cloud, на 103 — AI-Farabium с 17,93 Пфлопс. Обе системы используют сочетание Xeon Emerald Rapids, NVIDIA H200 (SXM) и 400G-интерконнект, но первая получила Ethernet, а вторая — InfiniBand NDR.

В Green500 существенных изменений тоже не наблюдается. Ровно половину первой десятки занимают машины с NVIDIA GH200. В общей массе чипы NVIDIA тоже доминируют. При этом первая система без ускорителя занимает аж 105 строчку, и до 113 позиции это сплошь Fujitsu A64FX, лежащие в основе Fugaku. Всего TOP500 уже более половины машин оснащены ускорителями. Но от ожидаемого ранее уровня роста производительности весь рейтинг отстаёт на протяжении уже пяти лет. С другой стороны, и фокус сейчас сместился на ИИ, а новым кластерам некогда участвовать в ненужных для них рейтингах.

