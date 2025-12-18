CERN накопила экзабайт данных от Большого адронного коллайдера

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) сообщила о том, что в её системе хранения данных накоплен 1 Эбайт (1 млн Тбайт) экспериментальной информации, поступившей от Большого адронного коллайдера (БАК) — крупнейшего в мире ускорителя частиц протяжённостью около 27 км, расположенного под землёй на границе Швейцарии и Франции.

БАК каждую секунду сталкивает миллиарды протонов, в результате чего генерируются колоссальные потоки информации. Для её предварительной обработки используется высокоселективная система фильтрации (так называемый триггер), которая отсеивает львиную долю данных, собранных детекторами. Оставшаяся часть сведений, представляющих наибольшую ценность, поступает в хранилище CERN для последующего анализа.

«Мы достигли рубежа в 1 Эбайт, что является важной вехой проекта, но на этом всё не заканчивается. Это всего лишь 10 % от того, что нам предстоит хранить и обрабатывать в последующие 10 лет», — говорит Якуб Мосцицки (Jakub Mościcki), руководитель группы хранения и управления данными в CERN.

Накопление научных сведений имеет огромное значение для проекта БАК, поскольку анализ может проводиться спустя долгое время после сбора показателей — иногда через десятилетия после проведения экспериментов. Основная часть информации записывается на магнитные ленты, что обусловлено экономичностью, безопасностью и надёжностью накопителей этого типа. Для хранения 1 Эбайт данных задействованы около 60 тыс. ленточных картриджей.

В настоящее время в CERN ведутся работы по модернизации Большого адронного коллайдера для использования в режиме высокой светимости (High Luminosity LHC). Такие эксперименты планируется начать в середине 2030 года: при этом ускоритель будет генерировать в 10 раз больше информации, чем в текущем виде. Соответственно на порядок возрастёт нагрузка на СХД.

