Евросоюз хочет отрезать американские облака от конфиденциальных госданных

Евросоюз рассматривает правовые нормы, ограничивающие обработку конфиденциальных данных ЕС американскими облачными провайдерами. В частности, 27 мая Еврокомиссия должна представить «пакет мер», укрепляющих стратегическую автономию блока государств в ключевых цифровых сферах, сообщает CNBC. Речь идёт о т.н. Tech Sovereignty Package.

Еврокомиссия обсуждает ограничение доступа к конфиденциальным государственным сведениям с использованием облачных платформ, предлагаемых компаниями, базирующимися за пределами ЕС. По данным источником, обострение отношений евробюрократов с президентом США инспирирует призывы к «диверсификации» с отказом от услуг американских облачных провайдеров, доминирующих на европейском рынке. Так, Microsoft сама признавала невозможность обеспечить полный суверенитет данных.

В Европе предлагают перейти к использованию собственных решений для критически важных рабочих нагрузок, хотя у этого есть в ЕС и свои противники. По данным источников, власти намерены определить, какие именно данные следует размещать в европейских облаках. Впрочем, предлагаемые меры не предусматривают полного запрета на использование зарубежных облаков в государственных структурах. Предполагается лишь ограничить их использование для обработки конфиденциальных данных с учётом их уровня «чувствительности».

Обсуждается предложение ввести требование о наличии высокоуровневой суверенной облачной инфраструктуры для работы правительственных и государственных организаций с финансовыми, судебными и медицинскими данными. Инициатива не коснётся частного сектора.

Представленный пакет мер должны одобрить все 27 государств — членов ЕС. Он будет включать «Закон о развитии облачных технологий и ИИ» (Cloud and AI Development Act, CADA), а также «Закон о чипах 2.0» (Chips Act 2.0), поощряющие суверенные решения и продукты европейского происхождения в соответствующих сферах. Источники сообщают, что пакет расширит возможности предоставления суверенных облачных сервисов, в том числе посредством госзакупок. Также будет поддерживаться выход на рынок большего количества облачных и ИИ-провайдеров.

Сегодня государственные ведомства Евросоюза могут пользоваться зарубежными облачными платформами, зачастую базирующимися в США, поскольку страна доминирует в этом секторе. При этом в облаках обрабатываются медицинские и финансовые данные при соблюдении некоторых нормативных требований. По мере ухудшения отношений между ЕС и США теме зависимости от чужих облаков стали уделять всё больше внимания, поскольку в соответствии с законом 2018 года американские правоохранительные органы могут запрашивать данные пользователей у американских компаний и те не вправе им отказать независимо от того, где эти данные хранятся.

В феврале 2026 года появилась новость об обсуждении в ЕС создания собственных, а также открытых альтернатив американским платформам. Планируется и увеличить бюджеты на обеспечение цифрового суверенитета. В январе же Евросоюз прямо объявил, что столкнулся с серьёзной проблемой зависимости в цифровой сфере от стран, не входящих в ЕС — потенциально это создаёт уязвимости, а том числе в критически важных секторах.

В апреле Еврокомиссия объявила тендер на €180 млн для реализации четырёх европейских проектов в сфере суверенных облачных вычислений. Один из них предполагает партнёрство при реализации с совместным предприятием французской аэрокосмической компании Thales и Google Cloud. Отдельные страны уже взялись за импортозамещение в госсекторе, например, Франция. Похожие настроения заметны и в соседней Великобритании.

Однако на практике ситуация такова, что американские гиперскейлеры годами доминируют на европейском облачном рынке. Более того, по оценкам аналитиков, особенно надеяться на изменение ситуации и не стоит — многие уже смирились с текущим положением дел.

