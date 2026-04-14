ORG: зависимость Великобритании от американских IT-гигантов ставит под угрозу национальную безопасность

Исследование НКО Open Rights Group (ORG) свидетельствует о том, что Великобритания чрезмерно зависит от небольшой группы американских техногигантов, предоставляющих ЦОД, ПО и цифровую инфраструктуру. По мнению экспертов, это ставит под угрозу национальную безопасность, сообщает Computer Weekly.

Доклад поддержал ряд членов британского парламента. В нём предупреждается, что зависимость страны от крупных технобизнесов ставит Соединённое Королевство под угрозу на фоне ухудшения отношений с США. Подчёркивается, что разногласия относительно действий США в случае их углубления, могут поставить Великобританию под угрозу американских санкций, в том числе, касающихся КИИ.

Утверждается, что техногиганты использовали власть и ресурсы для контроля рынков, ограничения инноваций и лоббирования, что позволило фактически захватить рынок критически важной инфраструктуры. ORG подчёркивает, что чрезмерная зависимость от иностранного бизнеса создаёт критически проблемы, поскольку внешнеполитическая активность США создаёт «геополитическую неопределённость». ORG утверждает, что у США достаточно возможностей для введения санкций, способных приостановить поставки техногигантами услуг как госучреждениям, так и частным клиентам.

США уже применяли санкции против европейских структур, в частности — Международного уголовного суда (МУС) и его участников. Например, отдельным функционерам Microsoft заблокировала электронную почту после выдачи ордеров на арест израильских политиков. В докладе сообщается, что в случае ухудшения отношений двух стран США сможет воспользоваться своим технологическим доминированием на рынке критической инфраструктуры Великобритании.

Кроме того, с помощью американских облачных сервисов США могут следить за суверенными данными — заокеанские спецслужбы имеют к ним законный доступ в соответствии с американским законодательством. В своё время Microsoft уже заявила о невозможности обеспечить реальный суверенитет европейским данным, поскольку компания вынуждена подчиняться законам США. Согласно докладу, британское правительство зависит от внешних поставщиков IT-сервисов и консалтинговых компаний, из-за чего государственные ведомства «привязаны» к технологиям конкретных поставщиков, уязвимы в случае завышения цен и др.

В отчёте 2025 года Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA) указывало, что фактическое отсутствие конкурентного рынка вынуждает Великобританию переплачивать до £500 млн ежегодно. Open Rights Group призывает британские власти последовать примеру стран ЕС (Германии, Франции, Нидерландов и Дании), активно инвестирующих в технологии на основе открытых стандартов и open source ПО. Утверждалось, что каждый £1, вложенный в технологии на основе open source, приносит £4 отдачи.

Британские парламентарии также призывают изменить правила государственных закупок, чтобы помочь местным поставщикам облачных услуг масштабировать свой бизнес, с дискриминацией внешних игроков в пользу британских компаний. Кроме того, больше внимания предлагается уделять open source и развитию суверенных ИИ-моделей. Депутаты подчёркивают, что зависимость от крупных технологических компаний вроде Palantir сделали страну «опасно уязвимой», в условиях неопределённости она должна обеспечить контроль над КИИ для обеспечения цифрового суверенитета.

