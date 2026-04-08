Стране нужен FP64: AMD пообещала повысить HPC-производительность ускорителей Instinct MI430X

После анализа ограничений эмуляции FP64-вычислений с использованием схемы Озаки разработчики AMD пришли к выводу, что в настоящее время нет замены «сырой» производительности FP64. Как сообщил научный сотрудник AMD Николас Малайя (Nicholas Malaya) ресурсу HPCwire, чтобы обеспечить точность традиционных задач моделирования и симуляции, компания намерена нарастить нативную FP64-производительность ускорителя Instinct MI430X. Ускоритель станет основой суперкомпьютера Discovery, который будет установлен в Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) в 2028 году.

Как отметил Кацухиса Озаки (Katsuhisa Ozaki) и два других японских исследователя, схема Ozaki — это многообещающая новая техника эмуляции, призванная позволить учёным выполнять высокоточные умножения матриц на оборудовании с поддержкой INT8/FP8, к которому относятся современные ИИ-ускорители, путём многократных вычислений с более низкой точностью.

Текущие реализации Ozaki-I и Ozaki-II имеют ограничения, которые исключают их использование в реальных условиях, сообщил Малайя. Он указал на две основные проблемы. Во-первых, ПО не соответствует стандарту IEEE и не даёт того же результата, что и запуск кода на реальном оборудовании с поддержкой FP64. «В некоторых случаях это нормально, — сказал он. — Но во многих распространённых матрицах, которые мы наблюдали, влияние на точность довольно существенно.». Во-вторых, схема Озаки нацелена на квадратные матрицы. Если таковые в расчётах не используется, то итоговая производительность оказывается ниже, чем у нативного FP64-исполнения, говорит Малайя.

Кроме того, HPC-приложения традиционно опираются на векторные вычисления, а не на тензорные или матричные, которые характерны для ИИ-нагрузок. Фактически ситуация ещё хуже — менее 10 % реальных HPC-приложений внесли изменения в DGEMM-коды, которые позволяют воспользоваться преимуществами Ozaki. «Насколько мне известно, с Ozaki-I, Ozaki-II или любой другой существующий метод нельзя применить к векторным инструкциям, — говорит Малайя. — Это ключевой нюанс, который, как мне кажется, упускается». На DGEMM действительно уходит много вычислительных ресурсов, что позволяет использовать схему Ozaki, «но она не решает 90 % HPC-задач».

AMD собирается поддерживать эмуляцию Ozaki на своих чипах, сообщил Малайя. «Нет причин этого не делать. Это ПО. <…> И у вас могут быть библиотеки, которые позволяют динамически переключаться между нативными расчётами и Ozaki и, вероятно, оценивать его», — сказал он, добавив, что программную эмуляцию можно иметь в виду в качестве резервного варианта для FP64-вычислений. Но в конечном итоге Ozaki не является работоспособной альтернативой «железу» с FP64, сказал Малайя, уточнив, что не он один так считает.

В настоящее время компания разрабатывает MI430X, специализированную версию ускорителя следующего поколения MI450, который будет обладать значительной FP64-производительностью. По словам Малайи, она будет значительно больше, чем у ускорителя MI355X, который обеспечивает 78,6 Тфлопс. По факту, это меньше, чем у предыдущей модели MI325X, которая обеспечивала 81,7 Тфлопс — в обоих случаях речь и про векторные, и про матричные FP64-вычисления.

В любом случае, у всех этих чипов — от MI325 до MI430 — производительность больше, чем у чипов NVIDIA. И Hopper (34 Тфлопс), и Blackwell (40 Тфлопс) уже были медленнее в векторных FP64-вычислениях, но у Hopper хотя бы были нативные 67 Тфлопс в матричных расчётах, тогда как Blackwell в этом случае уже перешёл к схеме Озаки с «ненативными» 150 Тфлопс. Про Blackwell Ultra, где FP64-производительность упала до 1,3 Тфлопс, NVIDIA в данном контексте вообще не вспоминает, но обещает, что у Rubin будет 33 Тфлопс в векторных FP64-расчётах и 200 Тфлопс в матричных (тоже с Озаки).

NVIDIA обосновывает отказ от развития аппаратных FP64-блоков тем, что увеличение собственно вычислительной мощности FP64 на самом деле не ускорит научные приложения, поскольку на практике они упрутся в возможности регистров, кешей и HBM. Rubin обеспечит пропускную способность HBM до 22 Тбайт/с, что в 2,8 раза больше, чем у Blackwell. Instinct MI325X предлагает 6 Тбайт/с, MI355X — 8 Тбайт/с, а у MI430X будет уже 19,6 Тбайт/с, сообщил Малайя.

По словам Малайи, лучше всего синхронно «вкладываться» и в HBM, и в количество операций с плавающей запятой. «На самом деле важен коэффициент байт/флопс. С нашей точки зрения, необходимо поддерживать гораздо более близкое соотношение к тому, что мы видим в современных продуктах, — сказал он. — Необходимо значительно приблизиться к этому соотношению с точки зрения увеличения производительности FP64, чтобы сохранить тот же уровень, как это называют, арифметической интенсивности».

Поскольку AMD обеспечит 2,5-кратное увеличение ПСП HBM от MI355 до MI430X, аналогичное 2,5-кратное увеличение производительности FP64 также будет оправдано. Таким образом можно примерно прикинуть, что MI430X может обеспечить производительность FP64 от 192 до 204 Тфлопс в зависимости от того, какой из них будет базовым: более новый MI355 или более быстрый MI325, сообщил HPCwire, добавив, что это всего лишь предположение, поскольку компания пока не сообщила точные характеристики будущих чипов. Кроме того, не до конца ясно, будет ли FP64-производительность одинакова для векторных и матричных расчётов.

FP64-вычисления «очень важны» для «Миссии Генезис» (Genesis Mission), заявил ранее заместитель министра энергетики США (DoE) по науке и инновациям Дарио Гил (Darío Gil). Он отметил, что и глава AMD Лиза Су (Lisa Su), и глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), выразили твёрдую приверженность FP64, подтвердив, что поддержка формата будет продолжаться. «FP64 имеет решающее значение для поддержки рабочих нагрузок моделирования и симуляции, не только для дальнейшего развития традиционных научных исследований, но и для предоставления исходных данных для обучения новых ИИ-моделей», — добавил Гил.

«Всегда существует баланс между тем, сколько требуется FP64- и FP16-вычислений», — сказал Малайя. «AMD утверждает, что нам необходимо поддерживать широкий спектр типов данных в зависимости от их потребностей. Не получится, чтобы всем были нужны FP64, которых хватит для всего.», — отметил он. Малайя сообщил, что всегда бывают исключения. Например, ИИ-симуляции сворачивания белков, такие как AlphaFold и Openfold, используют FP32. Да и некоторым традиционным HPC-задачам, таким как молекулярная динамика, не требуется FP64-точность.

Тем не мнее, сейчас существует значительный неудовлетворенный спрос на FP64, утверждает учёный. «Что касается высокопроизводительных вычислений, мы считаем, что им по-прежнему потребуется много FP64, — сказал он. — Будут использоваться некоторые коды, которые полностью ограничены пропускной способностью памяти, и им не нужно так много. Но есть, например, коды вычислительной химии и некоторые другие, которые действительно имеют высокую арифметическую интенсивность, и они будут использовать FP64».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: