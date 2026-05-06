Выручка AMD от чипов выросла в полтора раза — акции компании на подъёме

AMD опубликовала финансовые результаты за I квартал 2026 финансового года, завершившийся 27 марта. Показатели превысили ожидания Уолл-стрит, как и прогноз компании на текущий квартал благодаря растущему спросу на чипы для ИИ ЦОД. В результате акции AMD подскочили примерно на 15 % на дополнительных торгах.

Выручка AMD выросла на 38 % до $10,25 млрд с $7,44 млрд годом ранее при прогнозе аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $9,89 млрд (по данным CNBC). Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на разводнённую акцию составила $1,37, превысив прогноз от LSEG в $1,29. Чистая прибыль (GAAP) выросла почти вдвое — до $1,38 млрд, или 84 цента на акцию, по сравнению с $709 млн, или 44 центами на акцию, годом ранее.

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) указала в своём заявлении, что подразделение ЦОД, поставляющее CPU и ИИ-ускорители, стало «основным драйвером роста выручки и прибыли». «В перспективе мы ожидаем значительного ускорения роста продаж серверов по мере того, как мы будем наращивать поставки для удовлетворения спроса», — сказала Су. Так, AMD ожидает выручку за II финансовый квартал в размере около $11,2 млрд ± $300 млн против прогнозируемых Уолл-стрит $10,52 млрд.

Продажи подразделения ЦОД AMD выросли год к году на 57 % до $5,8 млрд, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали выручку в размере $5,64 млрд (по данным Reuters). Успеху способствовал высокий спрос на серверные чипы EPYC и продолжающееся наращивание производства ускорителей Instinct. Компания прогнозирует рост выручки от продаж процессоров для серверов более чем на 70 % в годовом исчислении в текущем квартале.

Другие подразделения компании также показали неплохие результаты. Сегмент клиентских и игровых устройств AMD принес $3,6 млрд выручки (рост год к году на 23 %). Сегмент встраиваемых систем увеличил выручку на 6 % до $873 млн. «AMD использует ненасытный спрос на вычислительные мощности для ИИ, и этот квартал показал, что спрос реален, но теперь фокус смещается на то, насколько эффективно они смогут преобразовать его в высокорентабельную выручку», — отметили в Direxion.

Ранее Су заявила, что компания «обладает сильной и растущей уверенностью» в своей способности получить «десятки миллиардов долларов» выручки в сегменте ЦОД в следующем году. Она также надеется «превысить долгосрочный целевой показатель роста более чем на 80 % в ближайшие годы». Как ожидает AMD, потенциальный рынок серверных CPU будет расти более чем на 35 % в год, достигнув более $120 млрд к 2030 году. Это выше прогнозируемого в ноябре прошлого года темпа роста в 18 %/год.

Акции AMD демонстрируют устойчивый рост уже долгое время, за последние 12 месяцев их стоимость выросла более чем на 253 %, а с начала года — почти на 66 %. Хотя компания по-прежнему значительно отстает от NVIDIA по выручке, её акции пользуются спросом у инвесторов, считающих, что рынок ИИ достаточно велик, чтобы поддерживать нескольких производителей чипов, пишет SiliconANGLE.

Помимо процессоров и GPU, AMD также планирует выпустить свою первую полнофункциональную стоечную систему для ИИ ЦОД, AMD Helios AI, в конце этого года. Предполагается, что эта система будет конкурировать с системами NVIDIA Grace Blackwell и Vera Rubin. OpenAI и Meta✴ уже заключили соглашения о поставках Helios, что делает систему AMD жизнеспособным вариантом для ИИ-гигантов и гиперскейелров, стремящихся обеспечить себя достаточными вычислительными ресурсами, отметил ресурс CNBC.

Хотя аналитики считают, что AMD лучше подготовлена к тому, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на CPU благодаря увеличению доли рынка и плану развития продуктов, конкуренция со стороны Intel усилилась. В отличие от Intel, которая полагается на собственные производственные, AMD передает производство на аутсорсинг контрактным производителям чипов, таким как TSMC, и зависит от их ограниченных мощностей. Кроме того, NVIDIA теперь тоже осваивает рынок серверных CPU.

