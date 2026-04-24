CPU нужны всем, особенно ИИ: Intel шестой квартал подряд бьёт прогнозы по выручке

Intel сообщила о результатах I квартала 2026 финансового года, завершившегося 28 марта, которые значительно превзошли ожидания Уолл-стрит. По словам генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), уже шестой квартал подряд выручка Intel превосходит собственные прогнозы компании.

Выручка Intel выросла год к году на 7,2 % до $13,58 млрд при среднем прогнозе экспертов, опрошенных LSEG, в размере $12,42 млрд. До этого выручка снижалась в годовом исчислении в пяти из семи последних кварталов. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) рассказал, что часть этих продаж пришлась на старые или не очень хорошие работающие чипы, которые Intel отложила для детальной проверки. «В I квартале нам удалось проанализировать запасы готовой продукции и найти возможности для продажи товаров, которые, как мы думали, мы не сможем реализовать», — сказал Зинснер.

Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) составила $0,29 при прогнозе $0,01. Согласно GAAP компания сработала с убытком в размере $0,73 на акцию, что отражает обесценение гудвилла в подразделении Mobileye на $3,79 млрд. После публикации финансового отчёта акции компании выросли на 19 % на внебиржевых торгах, увеличив рыночную капитализацию на $64 млрд, и внеся вклад в 81-процентный рост с начала года, пишет Reuters. Intel сообщила, что прогнозирует выручку во II квартале в диапазоне от $13,8 до $14,8 млрд и скорректированную прибыль на акцию в размере $0,20 в середине прогноза. Это значительно выше прогнозов аналитиков, ожидающих выручку в $13,07 млрд и прибыль на акцию в размере $0,09.

Наиболее сильный рост показало подразделения Datacenter and AI Group (DCAI), которое специализируется на продуктах для ЦОД и ИИ, увеличившее выручку на 22 % до $5,05 млрд благодаря растущему спросу на CPU. Операционная прибыль подразделения составила $1,54 млрд. Зинснер отметил сильный рост продаж ASIC, выручка от которых выросла более чем на 30 % по сравнению с предыдущим кварталом и почти вдвое по сравнению с прошлым годом. «В последние месяцы мы видим явные признаки того, что CPU вновь утверждает себя в качестве незаменимой основы эры ИИ. Теперь CPU служит уровнем оркестрации и критически важной плоскостью управления для всего стека ИИ, — заявил генеральный директор Intel Лип-Бу Тан. — Это не просто наши мечты, это то, что мы слышим от наших клиентов».

Выручка подразделения Intel Foundry, которое занимается производством чипов, составила $5,42 млрд, что выше год к году на 16 %. Выручка от внешних продаж составила $174 млн за квартал. При этом его операционный убыток составил $2,44 млрд. Годом ранее у подразделения тоже были убытки, составившие $2,32 млрд при выручке $4,67 млрд. Как ожидается, убытки сократятся в течение года, поскольку производство 18A продолжает наращивать объёмы, а выход годной продукции продолжает улучшаться, сообщил финдиректор. По его словам, в этом квартале Intel Foundry показало результаты, превзошедшие ожидания, обеспечило стабильное улучшение выхода годной продукции и достигло ключевых показателей по 14A.

Intel также сообщила, что присоединилась к проекту Terafab в качестве стратегического партнёра наряду со SpaceX, xAI и Tesla Илона Маска (Elon Musk). Компания будет помогать в «проектировании, изготовлении и упаковке сверхвысокопроизводительных микросхем», которые также будут использоваться аэрокосмической компанией SpaceX. Intel вернула контроль над заводом Fab 34 в Ирландии. «Соглашение отражает продолжающийся рост бизнеса Intel, подкрепленный растущей и важной ролью процессоров в эпоху ИИ и значительно укрепленным балансом», — отметила компания. Выручка потребительской группы Client Computing Group (CCG) выросла на 1 % до $7,73 млрд, её операционная прибыль составил $2,52 млрд.

Аналитик EMarketer Джейкоб Борн (Jacob Bourne) сообщил SiliconANGLE, что Маск, возможно, не единственный клиент, ожидающий запуска техпроцесса Intel 14A. «Ситуация с внутренним производством продолжает приносить Intel дивиденды, а обязательства Tesla по программе 14A намекают на появление новых клиентов, поскольку геополитическая обстановка подталкивает покупателей ИИ к размещению производства в США», — сказал он. «Спрос на серверные процессоры, связанный с развитием инфраструктуры ИИ, обеспечивает Intel более стабильную базу доходов, менее зависимую от цикла ПК, поэтому её восстановление выглядит не как мимолетный всплеск, а скорее как более устойчивая, долгосрочная восходящая траектория», — добавил аналитик.

