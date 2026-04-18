Intel представила процессоры Core Series 3 Wildcat Lake для периферийных устройств

Корпорация Intel анонсировала процессоры Core Series 3 семейства Wildcat Lake, предназначенные для периферийного оборудования. Среди ключевых сфер применения названы индустриальная робототехника, оборудование для энергетической, транспортной и медицинской отраслей, решения для умного города и ретейла и пр.

Чипы производятся в США по техпроцессу Intel 18A. Конфигурация включает до шести вычислительных ядер (2P+4LPE) без поддержки многопоточности с максимальной тактовой частотой в турбо-режиме до 4,8 ГГц. Объём кеша Intel Smart Cache LLC у всех изделий новой серии составляет 6 Мбайт. Базовый показатель TDP равен 15 Вт, максимальный — 35 Вт.

В состав процессоров (кроме модели Intel Core 5 305) входит нейропроцессорный движок (NPU) с производительностью от 15 до 17 TOPS. Кроме того, используются одно или два графических ядра Intel Xe с частотой от 2,3 до 2,6 ГГц (в зависимости от модификации) и быстродействием от 9 до 21 TOPS. Таким образом, суммарная производительность чипов на операциях ИИ достигает почти 40 TOPS.

Изделия Core Series 3 могут работать с памятью LPDDR5Х-7467 объёмом до 48 Гбайт или DDR5-6400 объёмом до 64 Гбайт. Для платформы заявлена поддержка шести линий PCIe 4.0 (две можно отдать PCIe-свитчу Microchip PCI 1008, чтобы получить шесть пар PCIe 3.0), двух интерфейсов Thunderbolt 4, а также Wi-Fi 7 R2 и Bluetooth 6.

Разработчик заявляет, что по сравнению с изделиями NVIDIA Jetson Orin Nano топовый процессор семейства Wildcat Lake — Intel Core 7 350 — обеспечивает 1,5-кратный прирост производительности на задачах обнаружения объектов и 1,9-кратный прирост при классификации изображений. А на операциях видеоаналитики достигается 2,2-кратное преимущество.

Intel Wildcat Lake

Устройства на процессорах Core Series 3 планируют вывести на рынок такие компании, как Posiflex, AAEON и Advantech. Intel гарантирует доступность новых чипов в течение 10 лет. Заявлена поддержка TSN, Intel TCC, лёгкое профилирование под нагрузки/окружение, удалённое управление посредством Intel Standard Manageability и т.п.

