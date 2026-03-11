Intel выпустила Bartlett Lake — LGA 1700-процессоры исключительно на P-ядрах Raptor Cove для периферийных систем

Корпорация Intel в ходе конференции Embedded World 2026, которая с 10 по 12 марта проходит в Нюрнберге (Германия), анонсировала процессоры Core Series 2 семейства Bartlett Lake, рассчитанные на использование в критически важных периферийных системах и промышленном оборудовании.

Представленные чипы используют исключительно производительные Р-ядра, количество которых варьируется от 8 до 12 (с возможностью обработки до 24 потоков инструкций). Показатель TDP в зависимости от модификации составляет 45, 65 или 125 Вт.

На сегодняшний день в семейство Core Series 2 входят 11 процессоров (см. технические характеристики ниже). Их базовая тактовая частота варьируется от 1,4 до 3,5 ГГц, максимальная частота — от 5,2 до 5,9 ГГц (в турбо-режиме). Объём кеша — от 24 до 36 Мбайт. Чипы могут использовать до 192 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600 или DDR4-3200 с поддержкой ECC. В состав изделий входит ускоритель UHD Graphics 770; возможен вывод изображения одновременно на четыре дисплея (вплоть до 4К). Процессоры предлагают до 20 линий PCIe (16 × PCIe 5.0 и 4 × PCIe 4.0). Упомянута поддержка высокоскоростной шины DMI 4.0 (Direct Media Interface 4.0). Кроме того, говорится о совместимости с чипами Core 12-го, 13-го и 14-го поколений для периферийных устройств, что должно упростить модернизацию существующих встраиваемых систем на базе LGA1700.

По заявлениям Intel, процессоры Core Series 2 обеспечивают прирост производительности до 1,8 раза (TOPS) по сравнению с решениями предыдущего поколения. Новые чипы оптимизированы для работы с операционными системами реального времени (RTOS). Сопутствующий чипсет Intel PCH обеспечивает поддержку до 12 линий PCIe 4.0 и до 16 линий PCIe 3.0, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, 2.5GbE и пр.

