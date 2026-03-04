Intel представила сетевой адаптер E830-XXVDA4F с четырьмя портами 10/25GbE

Intel продемонстрировала сетевой адаптер E830-XXVDA4F. Новинка получила однослотовое исполнение. Для установки требуется разъём PCIe 4.0 x16. Реализованы четыре порта 10/25Gb SFP28. Применено пассивное охлаждение с крупным радиатором. Заявлена совместимость с Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, Debian 11, openEuler, а также с Windows Server. Прочие технические характеристики пока не раскрываются. В продажу сетевой адаптер E830-XXVDA4F поступит в текущем году. Он будет предлагаться в том числе в составе серверного оборудования НР.

Нужно отметить, что ранее Intel анонсировала другие сетевые адаптеры семейства E830 — двухпортовые решения 25GbE PCIe и OCP 3.0. Они оптимизированы для высокоплотных виртуализированных рабочих сред. Реализованы такие функции, как PTM (Precision Time Measurement), 1588 PTP, SyncE и GNSS.

«В современном мире сетевые технологии играют важнейшую роль в развитии бизнеса и цифровой трансформации. Выпуская продукты Intel Ethernet E830, мы помогаем клиентам удовлетворять растущий спрос на высокопроизводительные и энергоэффективные решения, которые позволяют оптимизировать сетевую инфраструктуру, снизить эксплуатационные расходы и улучшить общую стоимость владения», — говорит Боб Гаффари (Bob Ghaffari), вице-президент Intel.

