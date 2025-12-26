QNAP выпустила 100GbE-адаптер с интерфейсом PCIe 4.0 x16

Компания QNAP Systems анонсировала сетевой адаптер QXG-100G2SF-BCM стандарта 100GbE, рассчитанный на использование в дата-центрах. Изделие, как утверждается, призвано устранить узкие места при передаче данных в средах с интенсивным вводом-выводом, в частности, в системах виртуализации.

Новинка выполнена в виде карты расширения с интерфейсом PCIe 4.0 x16. Применён контроллер Broadcom 57508. Реализованы два порта QSFP28 со скоростью передачи данных 100 Гбит/с каждый. Устройство имеет однослотовый низкопрофильный дизайн, а в комплект поставки входят монтажные планки стандартной и уменьшенной высоты. Применено активное охлаждение с радиатором и вентилятором с центральным расположением.

Благодаря поддержке RDMA (RoCE и iSER) уменьшается задержка, снижается нагрузка на CPU и повышается общая эффективность, говорит QNAP, а технология SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization) позволяет сетевой карте выглядеть как несколько независимых устройств.

Сетевой адаптер QXG-100G2SF-BCM может применяться в СХД QNAP под управлением QTS и QuTS hero. Гарантирована совместимость с Windows 11. На изделие предоставляется трёхлетняя гарантия.

