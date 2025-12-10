«Гравитон» представил SmartNIC SNC-QSFP2-SH01 с FPGA, 100GbE-портами и слотом SO-DIMM

Компания «Гравитон», российский производитель вычислительной техники, анонсировала сетевой адаптер SNC-QSFP2-SH01 класса SmartNIC, предназначенный для использования в дата-центрах. Устройство обеспечивает аппаратное ускорение различных сетевых функций. В основу решения положена неназванная ПЛИС, которая насчитывает свыше 1 млн логических ячеек и содержит более 50 Мбит встроенной блочной памяти.

Адаптер может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4. Также упоминается отечественный центральный микроконтроллер первого уровня. Карта оснащена двумя 100GbE-портами QSFP28, что, впрочем, видится избыточным, поскольку используемое подключение PCIe 3.0 x8 не способно «прокачать» столько трафика. За охлаждение отвечают радиатор и вентилятор тангенциального типа. Заявлена поддержка библиотек DPDK и совместимость с платформами Linux и Windows

Благодаря возможности реконфигурирования FPGA адаптер может использоваться для решения широкого спектра задач. Среди них названы ускорение работы облачных сервисов, виртуализация, проверка сетевых пакетов по их содержимому (DPI) для регулирования и фильтрации трафика, межсетевые экраны нового поколения (NGFW). Изделие также может применяться в комплексных решениях в сфере кибербезопасности для поиска и устранения угроз в сетевом трафике.

«Использование архитектуры на базе ПЛИС позволило нам создать устройство, которое не просто передаёт пакеты, а берёт на себя ресурсоёмкие вычисления: от балансировки нагрузки до глубокой инспекции пакетов. Мы предлагаем рынку мощный инструмент, который поможет оптимизировать работу облачных сервисов и систем информационной безопасности, высвобождая ресурсы CPU для прикладных задач», — говорит «Гравитон».

