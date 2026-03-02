288-ядерные Xeon Clearwater Forest хороши для телекома, говорят Intel и Ericsson

Intel показала на MWC 2026 288-ядерные серверные процессоры Xeon 6+ (Clearwater Forest), а также совместно с Ericsson продемонстрировала их преимущества для телекоммуникационных решений. Новая платформа была значительно усовершенствована за последние шесть месяцев и приближается к выходу на рынок, который ожидается в I половине 2026 года, отметил ресурс ComputerBase.

Производители телеком-оборудования полагаются на самые современные аппаратные средства в различных вариантах, включая процессоры Intel Xeon с ядрами серии E. Именно эта клиентская база уже может проводить тесты с почти готовыми к производству процессорами-преемниками и теперь представляет первые результаты.

Напомним, что Xeon 6900E+ (CWF) объединяет 12 вычислительных чиплетов, изготовленных по техпроцессу Intel 18A, с тремя активными базовыми тайлами на техпроцессе Intel 3 и двумя чиплетами I/O на техпроцессе Intel 7. В этой конфигурации каждый вычислительный блок содержит шесть модулей с 4 Мбайт L2-кеша и четырьмя энергоэффективными ядрами Darkmont E-Core — 24 ядра на блок и максимум 288 на CPU. Таким образом, двухсокетная система может включать до 576 ядер Darkmont E-Core. Xeon 6+ поддерживает существующий сокет серверной платформы Xeon, 12 каналов памяти DDR5, 96 линий PCIe 5.0 и 64 линии CXL 2.0.

Результаты тестов, представленные Ericsson, отражают несколько моментов. Во-первых, 288-ядерный Xeon 6990E+ Clearwater Forest быстрее двух процессоров Xeon 6780E (Sierra Forrest-SP), даже при одинаковом количестве ядер — прирост составляет 30 %. При этом потребление энергии на стойку ниже на 38 %, а прирост энергоэффектинвости составляет 60 %.

Компания отметила, что Xeon 6+ предоставляет операторам платформу, которая агрессивно масштабирует рабочие нагрузки, сокращает энергопотребление и обеспечивает более интеллектуальные сетевые сервисы. Также она обеспечивает увеличение плотности ядер при одновременном снижении энергопотребления, что напрямую улучшает общую стоимость владения. Эти процессоры разработаны для оптимизации производительности, эффективности и стоимости, переосмысливая экономику ЦОД на пути к 6G, утверждает компания.

Выход серверных процессоров Xeon 6+ запланирован на I половину 2026 года, подтвердила директор Intel по продуктам Xeon Кира Бойко (Kira Boyko) изданию ComputerBase. Но до их широкого внедрения могут пройти месяцы — Ericsson планирует начать использовать новые процессоры Xeon в 2027 году.

