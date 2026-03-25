Arm представила процессоры Arm AGI для ИИ, став конкурентом собственным клиентам

Arm представила свой первый собственный процессор Arm AGI, который ориентирован на рабочие нагрузки агентного ИИ в ЦОД и готов к производству. Этот шаг является отходом от её давней модели лицензирования интеллектуальной собственности компаниям, которые сами производят и продают чипы, отметил The Register.

«Позвольте мне внести ясность: теперь Arm занимается новым бизнесом, и мы поставляем процессоры», — заявил генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas). Он объяснил решение Arm заняться этим направлением спросом со стороны клиентов и необходимостью отрасли в энергоэффективном решении на базе CPU для агентных нагрузок ИИ ЦОД. Исполнительный вице-президент Arm Мохаммед Авад (Mohammed Awad) сообщил, что процессор Arm AGI был разработан на основе трёх принципов: производительность, масштабируемость и эффективность.

Флагманский процессор AGI от Arm — это чип SP113012 с 136 ядрами Neoverse V3 (Poseidon), работающими на частоте до 3,7 ГГц (базовая частота 3,2 ГГц), распределёнными между двумя чиплетами, изготовленными по 3-нм техпроцессу TSMC. Каждое ядро содержит два 128-бит SVE-блока для векторных вычислений. Заявлена поддержка инструкций MMLA и форматов BF16/INT8. Процессор имеет 2 Мбайт L2-кеша на ядро, а также 128 Мбайт общего системного кэша (SLC). Чип предлагает 96 линий PCIe 6.0 с CXL 3.0 (Type). Пропускная способность памяти составляет 6 Гбайт/с на ядро при целевой задержке менее 100 нс. Всего доступно 12 каналов DDR5-8800 (2DPC).

Оптимизированная с точки зрения TCO модель SP113012S предлагает чуть более быстрый доступ к памяти — 6,3 Гбайт/с на ядро. Версия SP113012A имеет только 64 ядра, но всё те же 12 каналов памяти, что даёт уже 13 Гбайт/с на ядро. TDP всех моделей составляет 300 Вт. Возможно формирование двухсокетных систем. По словам Авада, Arm намеренно избежала включения ускорителей или функций, которые занимают площадь кристалла и в конечном итоге не приносят пользы целевой рабочей нагрузке. «В традиционных CPU были проблемы с поддержкой устаревших приложений, — сказал он. — Мы специально не хотели добавлять то, что не будет… на 100​% использоваться в задачах этого устройства».

В отличие от NVIDIA Vera, разработчики Arm решили отказаться от многопоточности в процессоре, оптимизированном для работы с ИИ-агентами, поскольку один поток на ядро обеспечивает более предсказуемое масштабирование производительности. Также в отличие от многих современных процессоров, функции памяти и I/O интегрированы в тот же кристалл, что и вычислительные ресурсы, чтобы минимизировать задержку. Каждый сокет будет доступен ОС как два отдельных домена NUMA.

Одним из первых крупных клиентов Arm для этих процессоров станет Meta✴, выступающая в качестве ведущего партнёра и соразработчика. Она задействует Arm AGI для оптимизации инфраструктуры для своего семейства приложений и совместной работы с ИИ-ускорителями MTIA, что обеспечит более эффективную оркестрацию в крупномасштабных ИИ-системах. «Мы работали вместе с Arm над разработкой Arm AGI для создания эффективной вычислительной платформы, которая значительно повышает плотность производительности наших ЦОД и поддерживает многопоколенную дорожную карту развития наших систем искусственного интеллекта», — сообщил Сантош Джанардан (Santosh Janardhan), руководитель инфраструктуры Meta✴.

В числе первых клиентов также указаны OpenAI, SAP, Cerebras, Cloudflare, F5, SK Telecom и Rebellions. Они будут использовать процессор Arm AGI для ключевых сценариев применения в агентных вычислительных системах в облачных и корпоративных платформах. Arm сотрудничает с ведущими OEM- и ODM-производителями, включая ASRock Rack, Lenovo, QCT и Supermicro. При этом первые системы уже доступны для оценки, а более широкое распространение ожидается во II половине года.

Также Arm разработала два референсных дизайна серверов: двухузловой (1U2N) OCP-вариант высотой 1OU и более привычный 19″ 2U2P-вариант, оба с воздушным охлаждением. В частности, клиентами может использоваться 36-кВт стойка с 30 узлами — всего 8160 ядер. Компания также проверила возможность использования более плотной 200-кВт стойки с СЖО на 42 восьмиузловых сервера, что составляет 45​696 ядер. Для сравнения, в процессорных стойках NVIDIA Vera ETL256 умещается только 22​528 ядер.

Хаас заявил, что Arm продолжит разработку новых решений для ЦОД, назвав будущие поколения чипа как Arm AGI CPU 2 и Arm AGI CPU 3, о чём пишет MarketBeat. Глава Arm сообщил, что бизнес компании в сфере ИИ ЦОД способен обеспечить общий объём целевого рынка (TAM) в размере около $3 млрд в виде роялти, и что инициатива по созданию процессора Arm AGI может в будущем расширить возможности Arm до примерно $100 млрд TAM. По расчётам Arm, к концу десятилетия она может выйти на более $1 трлн TAM, охватывая развёртывание от периферии до облака.

В то время как Meta✴ обратилась за помощью к Arm, другие гиперскейлеры всё больше рассчитывают на собственные силы. У Microsoft Arm-процессоры Cobalt 200 (132 ядра), у AWS — Graviton 5 (192 ядра), у Alibaba Cloud — Yitian 710 (128 ядер), а у Google — Axion (точное количество ядер не раскрывается, но не менее 72). Oracle долгое время полагалась на Arm-процессоры Ampere Computing. Она же была и крупным инвестором компании, которую в итоге купила SoftBank.

