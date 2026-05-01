Процессоры Hygon C86-4G, китайские наследники AMD Zen1, получили поддержку AVX-512, DDR5 и PCIe 5.0

В кодовую базу компилятора GCC 17, по сообщению ресурса Phoronix, добавлена поддержка китайских процессоров семейства Hygon C86-4G. Эти изделия подходят для использования в рабочих станциях, ориентированных на рендеринг графики, редактирование видеоматериалов и пр.

Чипы Hygon C86-4G являются наследниками AMD Zen1: соответствующую лицензию китайский разработчик получил в рамках совместного предприятия с AMD, сформированного ещё в 2016 году, но довольно быстро прекратившего своё существование. Тем не менее, интеллектуальная собственность осталась у Hygon, а со времён Dhyana компания внесла ряд усовершенствований в архитектуру Zen с целью обеспечения поддержки современных технологий и теперь говорит создании собственной микроархитектуры.

Процессоры серии C86-4G насчитывают 16 вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 32 потоков инструкций. Тактовая частота составляет 2,8 ГГц. Говорится о совместимости с DDR5 и PCIe 5.0 (отсутствуют в Zen первого поколения), что теоретически возможно при использовании отдельного, современного IOD-чиплета. По производительности чипы должны быть сопоставимы с решениями Intel Core серии Raptor Lake. По неофициальным данным, C86-4G должны были получить 12 каналов DDR5-4800 и 128 линий PCIe 5.0. А поддержка AVX-512 наряду с 16 каналами DDR-5600 и CXL 2.0 должна была появиться в 128-ядерных процессорах С86-5G, которые к тому же якобы должны были получить SMT4 (128C/512T).

В компиляторе GCC 17 реализована поддержка трёх модификаций названных процессоров Hygon: C86-4G-M4, C86-4G-M6 и C86-4G-M7. При этом для последних заявлена поддержка 512-бит векторных инструкций AVX-512. В остальном набор реализованных инструкций для всех изделий идентичен: x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, CX16, ABM, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, PCLMUL, AVX, AVX2, BMI, BMI2, F16C, FMA, PRFCHW, FXSR, SHA, XSAVE, XSAVEOPT, XSAVEC, FSGSBASE, RDRND, MOVBE, MWAITX, ADX, RDSEED, CLZERO, CLFLUSHOPT, XSAVES, LZCNT, POPCNT.

Ранее благодаря патчам в open source проектах появилась информация о загадочном x86-процессоре неясного происхождения. В самом Китае, помимо Hygon, выпуском x86-чипов занимаются Zhaoxin, которая получила лицензию по наследству от Cyrix и VIA, а также Montage Technology, которая фактически дорабатывает самые обычные Intel Xeon.

