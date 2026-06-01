Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году

Вместе с объявлением о выходе серии чипов Xeon 6+ (Clearwater Forest) компания Intel предоставила некоторые подробности о Xeon Diamond Rapids, выход которых намечен на 2027 год. Новый процессор будет выпускаться по техпроцессу 18A-P, усовершенствованной версии 2-нм техпроцесса.

Компания сообщила, что Xeon Diamond Rapids получит на 50 % больше ядер, чем Granite Rapids-AP (6900P), т.е. 192 P-ядра. Это значительный прирост, но всё же меньше, чем у AMD, которая, как ожидается, уже в этом году предложит до 256 ядер Zen 6C в EPYC Venice. При этом Diamond Rapids не будет поддерживать Hyper-Threading (SMT). Эта технология вновь появится в Xeon Coral Rapids в 2028 году.

Как сообщает The Register, на рендерах, представленных в пресс-релизе Intel, видно, что два I/O-чиплета обслуживают четыре вертикально расположенных вычислительных блока, собранных с использованием упаковки Foveros. Аналогичная компоновка используется в Clearwater Forest. Перенос L3-кеша на базовый тайл освобождает значительную площадь вычислительного чиплета. Здесь таковых четыре, по 48 ядер в каждом. The Register отметил, что в этом отношении Diamond Rapids похож на Fujitsu Monaka, который использует почти идентичную компоновку и 3.5D-упаковку Broadcom, хотя и с одним чиплетом I/O. А вот контроллеры памяти могут оказаться и на базовых тайлах, и в составе I/O-чиплетов.

В отличие от Granite Rapids-SP, не стоит ожидать широкого распространения Diamond Rapids в корпоративных системах виртуализации или СХД. Как сообщила Intel, Diamond Rapids «оптимизирован для высоконагруженных IaaS-систем с высокой производительностью на поток», что ставит его в один ряд с процессорами 6900P, больше ориентированными на HPC-нагрузки. Intel уже говорила, что новинки получат 16-канальный контроллер памяти с поддержкой MRDIMM, что важно для таких задач. Чипы также будут поддерживать PCIe 6.0, предлагая высокую скорость и масштабируемость для сценариев с интенсивным использованием I/O.

Далее Intel представит Coral Rapids, вернув P-ядрам поддержку SMT. Ожидается, что линейка будет запущена в середине 2028 года с 8-канальными платформами, но, судя по недавним заявлениям генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), её выпуск, вероятно, будет ускорен из-за возросшего спроса на процессоры для рабочих нагрузок агентного ИИ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: