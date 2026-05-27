Серверные Arm-процессоры NVIDIA Vera обогнали современные Intel Xeon и AMD EPYC в некоторых тестах

Портал Phoronix провёл тестирование серверного Arm-процессора NVIDIA Vera, разработанного специально для обеспечения функционирования агентного ИИ, взяв для сравнения одно- и двухсокетные конфигурации на базе Intel Xeon 6980P (Granite Rapids-AP), а также AMD EPYC Turin: 9755, 9575F и 9475F. Также в сравнительное тестирование включили процессоры NVIDIA первого поколения Grace на базе ядер Arm Neoverse V2 (Demeter).

Сообщается, что NVIDIA дала добро на проведение на этом предрелизном чипе тестов только для определённых рабочих нагрузок, соответствующих предполагаемым задачам/областям применения Vera в ЦОД, включая стандартные рабочие нагрузки, такие как компиляция, STREAM, кодирование видео, Python/Java и производительность СУБД.

Исходя из среднего геометрического значения результатов тестов NVIDIA Vera занял первое место, превысив почти на 11 % лучшие результаты самых передовых разработок AMD, и примерно на 55,3 % показатели лучшей односокетной конфигурации Intel Xeon. Он также превзошёл в тестах двухсокетные конфигурации, что говорит о проблемах масштабирования некоторых рабочих нагрузок на нескольких сокетах. Эти ограниченные тесты отражают превосходство NVIDIA Vera по сравнению с любой архитектурой на базе Arm, с TDP 450 Вт для процессора и 50 Вт для пула памяти объемом 768 Гбайт.

Предполагается, что NVIDIA продаст процессоров Vera и Grace на сумму около $20 млрд, охватив общий потенциальный рынок (TAM) в $200 млрд. NVIDIA сотрудничает со всеми крупными гиперскейлерами для поставки стоек с процессорами Vera (чаще всего в составе Vera Rubin), также наблюдается множество развёртываний у поставщиков инфраструктуры для их собственных задач и предложений для сторонних клиентов. Такой подход позволит NVIDIA выйти на огромный рынок процессоров, став одним из лидеров уже в этом году.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: