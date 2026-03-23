HPE представила узлы на базе NVIDIA Vera для платформы Cray Supercomputing GX5000

Компания HPE анонсировала новые решения семейства NVIDIA AI Computing by HPE, ориентированные на крупномасштабные ИИ-платформы и суперкомпьютерные системы.

О намерении использовать такие инфраструктурные продукты в числе прочих сообщили Аргоннская национальная лаборатория (ANL) Министерства энергетики США (DOE), Hudson River Trading (HRT), Корейский институт научно-технической информации (KISTI) и Центр высокопроизводительных вычислений HLRS при Штутгартском университете в Германии.

В частности, представлены новые узлы для суперкомпьютерной платформы HPE Cray Supercomputing GX5000 — blade-серверы HPE Cray Supercomputing GX240. Эти устройства могут нести на борту до 16 процессоров NVIDIA Vera (88C/176T). В одной стойке могут быть размещены до 40 узлов, что в сумме даёт 640 чипов Vera и 56 320 ядер Olympus. Реализовано жидкостное охлаждение. Система предназначена для решения наиболее ресурсоёмких вычислительных задач в области ИИ. Новые серверы появятся на рынке в следующем году.

Для платформы HPE Cray Supercomputing GX5000 также будут доступны коммутаторы NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand, предоставляющие 144 порта с пропускной способностью до 800 Гбит/с. В этих устройствах реализованы развитые функции снижения энергопотребления.

Кроме того, HPE готовит OCP-серверы высокой плотности Compute XD700 для обучения LLM и инференса. В основу данной системы положена платформа NVIDIA HGX Rubin NVL8, а одна стойка может насчитывать до 128 ускорителей Rubin. Данное решение появится в начале 2027-го.

Помимо этого, анонсирована стоечная система нового поколения NVIDIA Vera Rubin NVL72 by HPE — это флагманская ИИ-платформа, разработанная для моделей с более чем 1 трлн параметров. Конфигурация включает 36 процессоров Vera, 72 чипа Rubin, интерконнект NVIDIA NVLink шестого поколения, сетевые адаптеры NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC и DPU NVIDIA BlueField-4. Система поступит в продажу в декабре 2026 года.

