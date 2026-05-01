HPE представила серверы ProLiant Compute EL220/EL240 Gen12 для ИИ-задач на периферии

HPE анонсировала серверы ProLiant Compute EL220 и EL240 Gen12 для приложений ИИ и критически важных рабочих нагрузок на периферии. Устройства выполнены на основе шасси ProLiant Compute EL2000, которое спроектировано специально для эксплуатации в суровых условиях. Системы на базе EL2000 могут использоваться при температурах от -40 до +55 °C и влажности до 95 %. Говорится об устойчивости к воздействию сильных вибраций, которые могут наблюдаться, например, на борту самолётов или наземной техники.

Шасси допускает установку двух серверов ProLiant Compute EL220 Gen12 типоразмера 1U или одного сервера ProLiant Compute EL240 Gen12 в форм-факторе 2U. Эти устройства выполнены на процессорах Intel Xeon 6700 (Sierra Forest-SP/Granite Rapids-SP), которые могут насчитывать до 144 вычислительных ядер. Объём оперативной памяти DDR5 достигает 2 Тбайт. Возможен монтаж двух SSD формата М.2 (NVMe) и четырёх накопителей EDSFF. Модификация ProLiant Compute EL240 Gen12 также может быть укомплектована двумя GPU-ускорителями одинарной ширины или одной картой двойной ширины. Упомянуты средства управления iLO 7. В продажу новинки поступят позднее в текущем году.

Кроме того, HPE представила обновлённую версию компактного edge-сервера ProLiant DL145 Gen11 на аппаратной платформе AMD. Это устройство переведено на процессоры EPYC 8005 Sorano, насчитывающие до 84 ядер. Поддерживается до 768 Гбайт DDR5. Система может быть оборудована двумя SFF-накопителями или шестью EDSFF-изделиями. Могут быть задействованы до трёх GPU одинарной ширины или один ускоритель двойной ширины. Сервер уже доступен для заказа.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: