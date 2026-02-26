AMD анонсировала процессоры EPYC 8005 Sorano для телеком- и периферийного оборудования

Компания AMD анонсировала процессоры EPYC 8005 с кодовым именем Sorano. Эти чипы предназначены для применения в телекоммуникационном оборудовании, а также в системах на периферии. Изделия EPYC 8005 придут на смену процессорам EPYC 8004 Siena, выпущенным в 2023 году. Эти CPU насчитывают от 8 до 64 вычислительных ядер с поддержкой многопоточности. Показатель TDP варьируется от 80 до 200 Вт.

Технические характеристики EPYC 8005 пока полностью не раскрываются. Известно, что новые чипы получат до 84 ядер на архитектуре Zen 5. Максимальный показатель TDP составит 225 Вт. В Sorano реализованы средства оптимизации для операций декодирования с малой плотностью проверок на чётность (LDPC), направленные на снижение задержки и ускорение коррекции ошибок в сетях 5G.

Как отмечает ресурс The Register, в конструктивном плане решения EPYC 8005 могут состоять из шести чиплетов Zen 5c с оптимизацией по плотности, в которых будут активированы по 14 из 16 ядер. Альтернативный вариант — 12 чиплетов Zen 5 с оптимизацией по частоте, в каждом из которых будут активны семь ядер из восьми.

Новые процессоры ориентированы на односокетные серверы. По заявлениям AMD, чипы обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении. Изделия спроектированы для сложных условий эксплуатации на периферии сети: они имеют широкий диапазон рабочих температур. Решения EPYC 8005 могут применяться в рамках следующей фазы развития открытых и виртуализированных сетей радиодоступа (RAN). О поддержке процессоров сообщили такие компании, как Ericsson, Samsung Electronics, Supermicro и Wind River.

