HPE представила сервер ProLiant Compute DL394 Gen12 на платформе NVIDIA Vera

Компания HPE анонсировала сервер ProLiant Compute DL394 Gen12 для ресурсоёмких нагрузок в области ИИ и обработки данных. Система, выполненная на аппаратной платформе NVIDIA Vera, дебютировала на выставке Computex 2026 на Тайване.

Изделия Vera насчитывают 88 ядер Olympus, совместимых с набором инструкций Arm v9.2. Возможна одновременная обработка до 176 потоков инструкций. Поддерживается до 1,5 Тбайт оперативной памяти LPDDR5X с пропускной способностью до 1,2 Тбайт/с.

Характеристики ProLiant Compute DL394 Gen12 пока полностью не раскрываются. Известно, что новинка выполнена в форм-факторе 2U. HPE отмечает, что изделия Vera благодаря монолитной конструкции позволяют решить проблему неоднородного доступа к памяти, которая может наблюдаться при использовании традиционных чиплетных архитектур с большим количеством ядер. Эта особенность приводит к переменным задержкам и непредсказуемой производительности. В случае Vera каждому вычислительному ядру предоставляется полоса пропускания до 14 Гбайт/с, что даёт возможность обрабатывать данные на стабильно высокой скорости.

В сервере реализованы средства управления HPE Integrated Lights-Out (HPE iLO 7). Говорится о защите от будущих кибератак, основанных на квантовых вычислениях, в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологий США (NIST). Средства HPE Compute Ops Management (COM) обеспечивают унифицированное управление серверной инфраструктурой из единой консоли.

ProLiant Compute DL394 Gen12 может применяться для агентного ИИ, обработки больших объёмов транзакций и других задач. В продажу сервер поступит осенью текущего года.

