До 64 Тбайт RAM: HPE представила модульный суперсервер Compute Scale-up Server 3250

Компания HPE анонсировала сервер Compute Scale-up Server 3250 на аппаратной платформе Intel для нагрузок, которым требуется большой объём оперативной памяти. Это могут быть резидентные базы данных, аналитические приложения, транзакционные платформы и пр.

Новинка выполнена на модульной архитектуре, обеспечивающей гибкое масштабирование. Шасси стандарта 5U рассчитано на четыре процессора Intel Xeon 6700P (до 86 ядер). Доступны 64 слота для модулей оперативной памяти DDR5 ёмкостью до 256 Гбайт каждый: таким образом, суммарный объём ОЗУ может достигать 16 Тбайт. В одну систему могут быть объединены до четырёх серверов, что даст 16 CPU и 64 Тбайт RAM. Платформа управляется внешним контроллером узлов, который отвечает за интерконнект.

Доступны различные конфигурации слотов PCIe 5.0 для карт расширения: 4 × FH + 2 × LP, 8 × FH + 4 × LP или 16 × LP. В оснащение входят сетевые контроллеры 1GbE и 10GbE/25GbE (SFP28), оптический привод DVD-RW (опционально) и вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены. Подсистема хранения данных базируется на накопителях E3.S (NVMe), количество которых может достигать 24. Есть три порта USB 3.0 Type-A (один располагается во фронтальной части, два — сзади).

Габариты сервера составляют 905 × 445 × 219,2 мм, масса — от 40,82 до 56,7 кг в зависимости от комплектации. Диапазон рабочих температур простирается от +5 до +35 °C. Задействованы блоки питания мощностью 2400 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium. Реализованы средства управления HPE Integrated Lights-Out (HPE iLO).

Отмечается, что Compute Scale-up Server 3250 — это первый масштабируемый сервер HPE на платформе Xeon 6, имеющий модульную архитектуру, оптимизированную для ресурсоёмких вычислительных задач и агентного ИИ. Кроме того, по словам компании, это первая система в своём класса система, прошедшая валидацию в бенчмарках SAP BW для платформ с 48+ Тбайт RAM. Приём заказов на новинку уже начался. Производитель предоставляет на систему трёхлетнюю гарантию.

