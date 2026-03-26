HP представила рабочую станцию Z8 Fury G6i с поддержкой четырёх ускорителей NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition

Компания HP анонсировала настольную рабочую станцию Z8 Fury G6i, предназначенную для решения сложных задач в области моделирования, анализа данных, создания визуальных эффектов и разработки ИИ. Новинка построена на аппаратной платформе Intel Xeon 600.

Максимальная конфигурация включает процессор Xeon 698X с P-ядрами (86C/172T, 2/4,8 ГГц). Применена материнская плата на наборе логики Intel W890. Объём оперативной памяти DDR5-6400 ECC может достигать 2 Тбайт (доступны 16 слотов для модулей DIMM).

Суммарная вместимость подсистемы хранения данных составляет до 104 Тбайт. При этом допускается использование накопителей разных типов, включая HDD корпоративного класса с интерфейсом SATA-3 вместимостью до 12 Тбайт (7200 об/мин), SSD формата М.2 (например, HP Z Turbo Drive NVMe на 8 Тбайт), а также устройства U.2 и U.3. Во фронтальной части расположены посадочные места для четырёх NVMe-накопителей с возможностью горячей замены. Дополнительно может быть установлен оптический привод HP Slim DVD-ROM или HP Slim DVD-Writer.

Рабочая станция может нести на борту до четырёх ускорителей NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition с 96 Гбайт памяти GDDR7 каждый (пропускная способность — 1792 Гбайт/с). Слоты расширения выполнены по схеме 4 × PCIe 5.0 x16, 3 × PCIe 5.0 x8,1 × PCIe 5.0 x4 и 1 × PCIe 4.0 x4. В оснащение включены сетевой контроллер Intel I219-LM PCIe стандарта 1GbE и звуковой кодек Realtek ALC3205-CG. Предлагаются гибкие опции по установке дополнительных сетевых адаптеров, включая 10GbE и 25GbE. Кроме того, упомянут модуль MediaTek MT7925 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Габариты составляют 44,51 × 21,95 × 55,9 см, масса — 22,2 кг. На фронтальную панель выведены четыре порта USB 3.0 Type-A (5 Гбит/с), комбинированное аудиогнездо на 3,5 мм и SD-ридер. Сзади сосредоточены пять портов USB 3.0 Type-A (5 Гбит/с), разъём USB 3.2 Type-C (20 Гбит/с), гнездо RJ45 для сетевого кабеля и пр. Возможна установка одного или двух блоков питания мощностью 1350 или 1700 Вт. Говорится о совместимости с Windows 11 Pro for Workstations, Ubuntu 24.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux.

