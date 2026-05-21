NVIDIA получила рекордную выручку благодаря ИИ-ускорителям и готовится освоить рынок серверных CPU

NVIDIA объявила финансовые результаты за I квартал 2026 финансового года, закончившийся 26 апреля 2026 года. Несмотря на то, что результаты превзошли ожидания аналитиков по выручке и прибыли, а также был предложен более оптимистичный прогноз на II квартал, акции компании упали более чем на 2 %, вернувшись затем к прежнему уровню. Аналитик EMarketer Джейкоб Борн (Jacob Bourne) сообщил ресурсу SiliconANGLE, что неизбежное превышение прогнозов по прибыли уже было учтено в цене ещё до объявления результатов, отсюда и сдержанная реакция на отчёт.

Компания сообщила о рекордной выручке в размере $81,62 млрд, что на 20 % больше, чем в предыдущем квартале, и на 85 % больше, чем годом ранее. Также это выше прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $78,86 млрд (по данным CNBC). Скорректированная чистая прибыль на разводнённую акцию (Non-GAAP) составила $1,87, что на 18 % больше, чем в предыдущем квартале и на 140 % больше, чем годом ранее, а также больше консенсус-прогноза аналитиков Уолл-стрит в размере $1,76. Чистая прибыль (GAAP) выросла год к году на 211 % до $58,32 млрд или $2,39 на разводнённую акцию.

В текущем финансовом квартале NVIDIA прогнозирует выручку в размере около $91 млрд ± 2 %, что выше прогноза Уолл-стрит в $87,39 млрд. NVIDIA не учитывает в своем прогнозе выручку от ускорителей для ЦОД в Китае. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) сообщила, что компания не получила никакой выручки от продажи чипов в Китай в отчётном квартале. Хотя ускорители H200 одобрены для экспорта в США, «мы пока не получили никакой выручки, и мы не уверены, будет ли разрешён импорт в [Китай]», — сказала Кресс. Продажи чипов компании в Китае находятся в подвешенном состоянии. Дональд Трамп (Donald Trump) одобрил продажу чипов NVIDIA в Китае, но заявил, что Си Цзиньпин (Xi Jinping) заблокировал их, пишет The Guardian.

В интервью CNBC Хуанг осторожно оценил перспективы скорого открытия китайского рынка, который когда-то приносил компании пятую часть дохода от поставок решений для ЦОД. По его словам NVIDIA сообщила инвесторам, что «не стоит ожидать ничего» в отношении разрешений на продажу передовых чипов в страну. «У меня нет никаких ожиданий, поэтому мы ставим перед всеми нашими аналитиками и инвесторами цель ничего не инвестировать и ничего не ожидать», — сказал Хуанг. Он добавил, что NVIDIA по-прежнему будет стремиться вернуться в Китай, если ситуация улучшится. «Мы будем более чем рады обслуживать этот рынок, — сказал Хуанг. — У нас там много клиентов, много партнёров, и мы работаем там уже 30 лет».

NVIDIA объявила о переходе на новую систему отчётности, которая, как утверждается, лучше отражает текущие и будущие факторы роста компании. NVIDIA будет отчитываться по двум сегментам — ЦОД и периферийные вычисления (Edge Computing). В свою очередь, сегмент ЦОД включает два субрынка: гиперскейлеры (Hyperscale) и ACIE, который включает в себя облачные решения для ИИ, промышленного и корпоративного рынков. Решения для гиперскейлеров будут включать доходы от публичных облаков и крупнейших мировых компаний, работающих в потребительском сегменте, в то время как ACIE учитывает возможности роста NVIDIA в различных специализированных ЦОД и ИИ-фабриках в разных отраслях и странах.

Подразделение ЦОД обеспечило общую выручку в размере $75,2 млрд, что на 92 % больше, чем в предыдущем году. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали 73,47 млрд. По словам Кресс, выручка от гиперскейлеров составила 50 % от продаж в сегменте ЦОД в этом квартале. Остальные 50 % поступили из различных источников, включая «облачные решения для ИИ, промышленные, корпоративные и государственные клиенты». Согласно предыдущему формату отчётности, выручка от вычислительных мощностей для ЦОД достигла рекордных $60,4 млрд, что на 77 % больше, чем годом ранее, и на 18 % больше по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка от сетевого оборудования для ЦОД достигла рекордных $14,8 млрд, что на 199 % больше, чем годом ранее, и на 35 % больше по сравнению с предыдущим кварталом.

В сегменте Edge Computing будут учитываться продажи устройств обработки данных для агентного и физического ИИ, включая ПК, игровые консоли, рабочие станции, базовые станции AI-RAN, робототехнику и автомобильную промышленность. Этот сегмент принёс компании выручку в размере $6,4 млрд за квартал, что на 29 % больше, чем годом ранее. Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объяснил решение о пересмотре способа отчётности по выручке, заявив, что это поможет аналитикам и инвесторам лучше понимать компанию. «Это самый простой способ понять наш бизнес, — сказал Хуанг. — Каждое из направлений имеет разные структуры во многих отношениях. У них разные операционные системы. Они работают по-разному, и мы выходим на рынок совершенно по-разному в каждом из них».

В отчёте по форме 10-Q компания NVIDIA признала, что ситуация на рынке ЦОД изменилась, и её собственные клиенты потенциально могут стать конкурентами в полупроводниковой отрасли, разрабатывая специализированные компьютерные чипы, адаптированные под их собственные нужды. «Некоторые из наших клиентов разрабатывают собственные ASIC и другие продукты, включая проекты, оптимизированные для определенных рабочих нагрузок, которые могут не требовать всех функций и возможностей, предоставляемых нашими системами для ЦОД», — сообщила NVIDIA. Хотя она не назвала конкретных клиентов, известно, что такие компании, как Google, Amazon, Meta✴ и Microsoft разрабатывают собственные специализированные ASIC.

NVIDIA также указала, что другие клиенты «могут предлагать облачные сервисы, конкурирующие с нашими облачными сервисами для ИИ, и мы можем не суметь занять достаточную долю рынка для достижения масштаба, необходимого для выполнения наших бизнес-целей». «Если мы не сможем успешно конкурировать в этой среде, спрос на наши продукты, услуги и технологии может снизиться, что может негативно повлиять на наш бизнес», — отметила компания, добавив, что эти компании также могут «оказать влияние на нашу способность закупать достаточные производственные мощности и дефицитные исходные материалы в условиях ограниченных поставок, что может нанести ущерб нашему бизнесу».

Колетт Кресс сообщила, что строительство ИИ ЦОД ускорилось, что привело к значительному росту стоимости инфраструктуры за последние несколько месяцев. Цена аренды ускорителя H100 выросла на 20 % с начала года, в то время как цены на облачные решения A100 за тот же период выросли почти на 15 %. Она добавила, что клиенты продолжают получать прибыль даже после истечения срока службы своих GPU.

Кресс заявила, что NVIDIA не удовлетворена тем, что является мировым лидером только в области GPU, и также хочет стать «ведущим поставщиком CPU». В настоящее время в этой области доминируют такие конкуренты, как Intel и Advanced Micro Devices. По её словам, новые процессоры Vera открыли для компании «совершенно новый счёт в $200 млрд». «Все крупные производители систем для гиперскейлеров и системных провайдеров сотрудничают с нами для внедрения этой технологии», — сказала она, добавив, что, по её прогнозам, объём продаж процессоров в этом году составит около $20 млрд.

Аналитик Хольгер Мюллер (Holger Mueller) из Constellation Research отметил размеры прибыли, полученной от инвестиций NVIDIA в стартапы (около $90 млрд) и другие финансовые операции, что способствовало увеличению чистой прибыли на $11,5 млрд. «Эти операции не даются бесплатно, поскольку компания использовала в пять раз больше денежных средств, чем год назад, на инвестиции, и примерно на 40 % больше финансирования», — сказал Мюллер. «Это означает, что у компании меньше свободных денежных средств, чем год назад. Это не вызывает серьёзных опасений, но подчеркивает, как изменилась эта компания. Теперь вопрос в том, как долго NVIDIA сможет продолжать расти на таком уровне? Всё внимание приковано к результатам Vera Rubin во II половине года», — добавил он.

