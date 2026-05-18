NVIDIA представила платформу Fleet Intelligence для мониторинга парка ИИ-ускорителей

NVIDIA представила управляемую платформу Fleet Intelligence, предназначенную для мониторинга состояния крупных кластеров ускорителей, используемых в ИИ-инфраструктуре. Сервис уже доступен бесплатно для клиентов, использующих продукты NVIDIA на основе ускорителей семейств Hopper, Blackwell и Vera Rubin. NVIDIA позиционирует платформу как независимый слой телеметрии и мониторинга, позволяющий отслеживать работу с гетерогенными инфраструктурными средами, независимо от стека оркестрации или планировщика задач.

Платформа применяет «лёгкий», интегрируемый в хост-систему агент, который передаёт телеметрию с ИИ-ускорителей в облачную службу Fleet Intelligence, работающую в экосистеме платформы NGC (NVIDIA GPU Cloud). Агент применяет несколько технологий NVIDIA, включая службу мониторинга ускорителей — GPUd, инструмент управления и диагностики чипов DCGM (NVIDIA Data Center GPU Manager) и средства проверки целостности оборудования и ПО NVIDIA Attestation SDK.

Компания также выложила код агента Fleet Intelligence на GitHub, что позволит операторам ИИ-инфраструктуры самостоятельно оценить механизмы телеметрии. Fleet Intelligence ведёт сбор данных о степени загруженности ускорителей, пропускной способности памяти, энергопотреблении системы, состоянии интерконнектов NVLink, температуре системы, ошибках ECC, а также показателях состояния аппаратной составляющей. Это помогает операторам ЦОД организовать раннее выявление недоиспользованных ресурсов и ошибок и снизить простои крупных ИИ-кластеров.

Одними из основных свойств платформы стали возможности проверки целостности и аттестации на основе технологий защищённых вычислений NVIDIA Confidential Computing. Fleet Intelligence проводит криптографическую валидацию прошивок ИИ-ускорителей и целостность среды выполнения с помощью корневых сертификатов доверия NVIDIA, а также сервиса удалённой проверки оборудования NRAS (NVIDIA Remote Attestation Service). Платформа может подтвердить, что ускорители используют утверждённую прошивку и использует манифесты целостности Reference Integrity Manifests, привязанные к определённым версиям vBIOS.

По словам NVIDIA, при разработке Fleet Intelligence применяли опыт эксплуатации облачных платформ NVIDIA DGX Cloud, использовавших сотни тысяч ИИ-ускорителей. В числе корпоративных пользователей, получивших ранний доступ к платформе — Lambda и Iren, обе предоставляли обратную связь в ходе работ. Премьера Fleet Intelligence свидетельствует, что амбиции NVIDIA простираются далеко за пределы простой разработки ИИ-ускорителей, компания развивает ПО и инструменты управления для ИИ-фабрик. Это дополнение уже имеющегося стека компании, включающего системы DGX, интерконнекты NVLink, сетевые продукты Spectrum-X, платформу оркестрации Mission Control и решения для защищённых вычислений.

Добавление масштабной телеметрии и предиктивной аналитики отражает растущий спрос гиперскейлеров и корпоративных клиентов на максимальное использование ресурсов ускорителей. Кроме того, премьера платформы является отражением роста конкуренции на рынке систем мониторинга и эксплуатации ИИ-инфраструктуры. Облачные операторы и другие компании, включая AMD, Intel и т.п., строят собственные платформы для телеметрии, диагностики и управления крупными ИИ-кластерами. Возможность NVIDIA интегрировать аппаратную телеметрию, проверку надёжности прошивок и операционную аналитику напрямую в инфраструктурный стек усиливает позиции компании в роли вертикально интегрированного поставщика ИИ-инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: