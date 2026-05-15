США разрешили покупку NVIDIA H200 десяти китайским компаниям, но сделки застопорились

В преддверии визита президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Китай правительство страны разрешило десятку китайских компаний приобрести ИИ-ускорители NVIDIA H200, но их поставки пока так и не начались, сообщили источники агентства Reuters, знакомые с ситуацией. Как сообщается, глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) присоединился к американской делегации, и, как ожидается, предпримет усилия, чтобы разрешить зашедшую в тупик ситуацию с поставками.

До ужесточения экспортных ограничений США компания NVIDIA контролировала около 95 % китайского рынка передовых чипов и на Китай приходилось 13 % её выручки. После ввода ограничений поставки чипов NVIDIA в Поднебесную практически сошли на нет. По оценкам Хуанга, объём ИИ-рынка в стране в этом году составит $50 млрд.

Согласно данным источников, в число компаний, получивших разрешение на покупку H200, вошли Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com. Также добро получили несколько дистрибьюторов, включая Lenovo и Foxconn. Покупателям разрешено приобретать чипы либо напрямую у NVIDIA, либо через избранных посредников, и каждый получивший одобрение клиент может приобрести до 75 тыс. чипов в соответствии с условиями лицензирования США. Из всех названных компаний лишь Lenovo подтвердила Reuters факт получения лицензии на покупку американских чипов, остальные оставили без ответа запрос о комментариях.

По словам источников, несмотря на одобрение США, поставки H200 застопорились из-за отказа китайских фирм от сотрудничества после указания властей КНР. Это подтвердил министр торговли Говард Лютник (Howard Lutnick), заявивший на слушаниях в Сенате в прошлом месяце, что правительство Китая пока не позволяет компаниям покупать чипы, стремясь сосредоточить инвестиции на отечественной промышленности. Хотя китайские ИИ-чипы уступают решениям той же NVIDIA, китайские компании, как, например, DeepSeek, всё чаще полагаются на отечественные чипы, включая разработанные Huawei.

Их переход на чипы Huawei подчёркивает шаткое положение NVIDIA в Китае. Хуанг неоднократно говорил, что экспортный контроль США подрывает позиции компании на местном рынке. При этом, по оценкам некоторых экспертов, у NVIDIA уже скопился запас из примерно 700 тыс. нереализованных H200.

Следует отметить, что осуществление поставок H200 затруднено множеством требований с обеих сторон. В частности, США в январе одобрили правила, согласно которым от китайских покупателей требуется продемонстрировать наличие «достаточных мер безопасности» и подтвердить отказ от использования чипов в военных целях. NVIDIA также должна подтвердить наличие достаточных запасов чипов для американских клиентов. В свою очередь, Государственный совет КНР недавно издал два постановления о безопасности цепочек поставок, что побудило правительство заняться выявлением и устранением потенциальной зависимости от иностранных технологий в КИИ.

