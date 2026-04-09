TrendForce: начало поставок NVIDIA Rubin задержится, а Hopper для Китая выпустят меньше, чем ожидалось

Высока вероятность, что поставки ИИ-ускорителей семейства NVIDIA Rubin начнутся позже, чем планировалось и в меньших объёмах, чем рассчитывали ранее. По данным The Register, это связано с вероятными проблемами с цепочками поставок.

По словам экспертов TrendForce, на долю Rubin придётся 22 % всех поставок передовых ускорителей NVIDIA в 2026 году, хотя раньше в прогнозах речь шла о 29 %. Причинами называются задержки с проверкой новейшей памяти HBM4, применяемой с ускорителями, трудности с переходом на адаптеры NVIDIA ConnectX‑9, а также увеличение энергопотребления ИИ-систем и повышение требований к СЖО.

Более того, будут ниже прежних прогнозов поставки ускорителей на архитектуре Hopper, включая модели H200, предназначенные для поставок в Китай. В январе 2026 года одобрили поставки в обмен на 25 % от выручки от продаж этих изделий. Пришлось уговаривать и сам Пекин, который одобрил импорт H200 в КНР лишь недавно. В марте глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сообщил, что компания наращивает производственные мощности по выпуску H200 для Китая, и уже имеются заказы.

TrendForce прогнозирует, что в 2026 году доля поставок ускорителей Hopper составит 7 % от общего объёма поставок NVIDIA, это ниже 10 %, как ожидалось ранее. Впрочем, в TrendForce предполагают, что их место и место недопоставленных Rubin займут чипы Blackwell, включая Blackwell Ultra. На долю Blackwell, вероятно, придётся 71 % об общего объёма продаж ускорителей NVIDIA за 2026 год.

Кроме того, TrendForce предрекает неплохие перспективы недавно анонсированным инференс-ускорителям NVIDIA LPU Groq, предназначенным для совместной работы с «классическими» GPU вроде Rubin. Впрочем, из-за ограничений встроенной SRAM-памяти такие модели понадобятся в больших количествах, говорит TrendForce, предрекая спрос в «сотни тысяч единиц» в 2026 году и приблизительно вдвое больше — в следующем.

При этом эксперты подчёркивают, что во II квартале цены на DRAM могут вырасти на 45–50 % дополнительно, вдобавок к росту на 75–80 %, отмеченному в I квартале. В последние месяцы цена на память, включая продукты вроде DDR5 и SSD, стремительно растут, они более чем втрое дороже, чем стоили год назад. В значительной степени это обусловлено спросом на ИИ-инфраструктуру и высокой цикличностью ценообразования на рынках модулей памяти.

