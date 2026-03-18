Глава NVIDIA объявил о запуске производства ускорителей H200 для Китая

После длительной паузы в торговле на огромном рынке китайских ИИ-проектов, NVIDIA готовится к возвращению. Её глава Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил о том, что компания будет поставлять ИИ-ускорители некоторым клиентам в КНР, сообщает CNBC.

По словам Хуанга, выступавшего на конференции GTC в Калифорнии, компания уже получила заказы из Китая и находится «в процессе» возобновления производства, а цепочка поставок наращивает активность. Хуанг подчеркнул, что ситуация отличается от того, что было три или даже две недели назад.

Ранее сообщалось, что поставки NVIDIA H200 одобрили как американские, так и китайские власти. Теперь эти данные подтвердил и Дженсен Хуанг.

В своё время на Китай приходилось около 20 % выручки NVIDIA в сегменте продуктов для ЦОД, но компании фактически запретили работать с КНР после того, как в апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) объявила о необходимости для компании получать лицензии на экспорт чипов в Китай и некоторые другие страны. NVIDIA заявила, что экспортные ограничения привели к убыткам в объёме $5,5 млрд.

Действовавшие ранее ограничения заставили NVIDIA специально разработать для китайского рынка ослабленные ускорители H20. После прихода Трампа продажи таких ускорителей изначально были приостановлены, но в декабре 2025 года политика изменилась и NVIDIA разрешили поставлять в Китай более производительные ускорители H200 — при условии, что бюджет США будет получать 25 % от выручки.

При этом в прошлом месяце никаких изменений на рынке не наблюдалось. После публикации финансового отчёта 25 февраля компания сообщила, что американские власти одобрили продажу в КНР «небольшого количества» H200, но никакой выручки на тот момент ещё не было.

Задержка с возвращением на рынок была связана с ужесточением требований к обеспечению безопасности в обеих странах — несмотря на то, что Хуанг активно занимался лоббированием в США, а в начале 2026 года посетил и Китай.

Впрочем, даже без учёта продаж в КНР NVIDIA отчиталась о росте выручки в последнем квартале на 73 % год к году — это уже 11-й подряд период роста, превышающего 55 % ежеквартально.

В текущем квартале NVIDIA рассчитывает на рост в 77 % и подчёркивает, что таких показателей она намерена добиться без учёта выручки от рынка дата-центров в Китае.

Пока в США требования к получению экспортных лицензий остаются весьма обременительными: ограничиваются объёмы поставок, требуется обязательное тестирование продукции сторонними организациями, а доля от продаж, подлежащая передаче в государственный бюджет, остаётся значительной.

При этом стоит отметить, что недавно Министерство торговли США отозвало законопроект, ограничивавший новый порядок экспорта ИИ-чипов в любую точку мира без разрешения американских властей.

