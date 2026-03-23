Сначала Kyber, потом Feynman: NVIDIA раскрыла планы по выпуску ИИ-решений до 2028 года

Вслед за анонсом ИИ-ускорителя LPU Groq 3 в составе платформы Vera Rubin компания NVIDIA представила обновлённую дорожную карту решений для ЦОД на период до 2028 года, включив в нее три поколения оборудования, пишет Data Center Dynamics. В рамках перехода на ежегодный цикл выпуска новых архитектур — Hopper, Blackwell (Ultra), Vera Rubin, компания после приобретения Groq за рекордные $20 млрд теперь планирует также ежегодно представлять новую архитектуру LPU.

Выпуск LPU NVIDIA Groq 3 запланирован на II половину 2026 года. Также во II половине этого года выйдет платформа NVIDIA Vera Rubin, включающая, помимо NVIDIA Groq 3, Arm-процессоры Vera, ускорители Rubin, интерконнект NVLink 6, адаптеры ConnectX-9 SuperNIC и DPU BlueField-4, а также коммутаторы Spectrum/Quantum-6.

На II половину 2027 года намечен выход ускорителя Rubin Ultra с четырьмя вычислительными чиплетами и 1 Тбайт HBM4E. Также во II половине следующего года выйдет второй LPU от NVIDIA — Groq LP35. Кроме того, в 2027 году компания планирует выпустить своё стоечное решение Kyber NVL144/NVL72. Система включает 144 ускорителя Rubin Ultra с NVLink 7, обеспечивая четырёхкратное повышение производительности по сравнению с системой Blackwell NVL72 (Oberon).

После анонса Rubin Ultra генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил в 2025 году, что переход на эту платформу потребует «годы планирования». «Это не то же самое, что покупка ноутбука, — сказал он. — Нам нужно планировать с учётом территории и электроснабжения ЦОД вместе с инженерными командами на два-три года вперёд, поэтому я [показываю] дорожную карту».

Планы NVIDIA на 2028 год включают масштабный запуск новых процессоров, ускорителей и LPU, получивших названия Rosa, Feynman и LP40 соответственно. По словам разработчика, в Feynman будет использоваться многослойная архитектура кристалла и высокоскоростная память для масштабирования производительности и увеличения пропускной способности. Также Feynman станет первым решением NVIDIA, в котором используются коммутаторы NVLink с интегрированной оптикой.

Хуанг заявил, что спрос на продукцию NVIDIA к 2027 году достигнет отметки в $1 трлн, фактически удвоив свой прошлый прогноз. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) уточнила позже, что эта цифра относится только к продуктам Blackwell и Rubin, а также к сопутствующему сетевому оборудованию, и не включает новые продукты, такие как LPU Groq и используемые отдельно процессоры.

«Триллион долларов — это огромная сумма для инфраструктуры, — отметил Хуанг. — Вы должны быть полностью уверены, что триллион долларов, которые вы вкладываете, будут использованы, обеспечат высокую производительность, невероятную экономическую эффективность и будут иметь полезный срок службы на протяжении всего периода инвестиций в инфраструктуру. [NVIDIA] — единственная в мире инфраструктура, которую вы можете построить в любой точке мира с полной уверенностью».

