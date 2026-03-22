Почти втрое быстрее NVIDIA H20: Huawei представила ИИ-ускоритель Atlas 350 для инференса

Компания Huawei Technologies, по сообщению газеты South China Morning Post (SCMP), представила ускоритель Atlas 350, предназначенный для ИИ-инференса. Утверждается, что в таких задачах новинка обеспечивает прирост производительности до 2,8 раза по сравнению с NVIDIA H20.

Известно, что решение Atlas 350 выполнено на чипе Ascend 950PR. Заявленная ИИ-производительность в формате FP4 достигает 1,56 Пфлопс. Показатели быстродействия в других режимах пока не раскрываются, но ранее говорилось об 1 Пфлопс в FP8. Как отмечается, Huawei использует собственную память HBM. Её объём в зависимости от конфигурации ускорителя составляет до 128 Гбайт, пропускная способность — 1,6 Тбайт/с. Прочие технические характеристики не приводятся.

Ускоритель Atlas 350 оптимизирован для предварительного заполнения (Prefill) в ходе инференса — это наиболее ресурсоёмкая фаза работы больших языковых моделей (LLM) в рамках процесса генерации контента: на данном этапе производится обработка входного запроса пользователя. Скорость выполнения предварительного заполнения напрямую влияет на показатель TTFT (Time To First Token), то есть, на время, прошедшее с момента ввода запроса до начала ответа. Таким образом, решение Atlas 350 подходит для ИИ-приложений реального времени и агентных систем.

Huawei также заявила о планах масштабного обновления своих СХД, включая решения OceanStor Dorado и Pacific 9926 класса All-Flash. Кроме того, компания готовит платформу FusionCube A1000, которая поможет малым и средним предприятиям быстро разворачивать ИИ-системы.

«Если первая половина эпохи ИИ была сосредоточена на вычислительной мощности, то вторая половина будет определяться данными. В 2026 году Huawei продолжит модернизацию своих СХД и будет активно участвовать в крупных национальных проектах по формированию соответствующей инфраструктуры», — говорит Юань Юань (Yuan Yuan), президент подразделения по хранению данных Huawei.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: