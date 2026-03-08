Huawei представила решения для оптических сетей нового поколения для ИИ-нагрузок

Huawei провела на MWC 2026 презентацию продуктов и решений, в рамках которой Боб Чен (Bob Chen), президент подразделения оптических продуктов Huawei, представил продукты и решения для оптических сетей нового поколения, призванные способствовать синергии между ИИ и сетями, с упором на ориентированные на ИИ.

Он отметил, что развитие ИИ открывает новые возможности для операторов, но также предъявляет более высокие требования к пропускной способности сети, задержке и надёжности, делая необходимой модернизацию оптических сетей для эпохи ИИ. Ведущие мировые операторы также ускоряют развертывание оптических сетей следующего поколения.

Боб Чен заявил, что Huawei развивает решения для оптических сетей следующего поколения в двух направлениях: «ИИ для сетей» и «сети для ИИ». В рамках направления «ИИ для сетей» ИИ-технологии обеспечивают интеллектуальное обнаружение волоконно-оптических кабелей, повышают производительность сети и удобство использования, улучшают эффективность эксплуатации и технического обслуживания, а также снижают энергопотребление. В рамках направления «сети для ИИ» расширенные сетевые возможности помогают операторам создавать целевые оптические сети, ориентированные на ИИ, ускоряя внедрение ИИ в домах и на предприятиях.

«ИИ для сетей»: повышение качества и эффективности сети

Интеллектуальное обнаружение проблем: на основе модели обнаружения рисков волоконно-оптических кабелей и модели идентификации неисправностей риски могут быть выявлены заранее с определением места неисправности с точностью до 10 м.

Повышение производительности сети: моделирование на основе тысяч оптических параметров значительно повышает точность оценки производительности сети и увеличивает дальность передачи на 20 %.

Улучшение качества работы сети: обнаружение помех Wi-Fi и ИИ-регулирование мощности в режиме реального времени повышают скорость на 20 % в условиях помех.

Энергосбережение: трафик сервисов анализируется в режиме реального времени с интеллектуальным регулированием работы портов и плат. При отсутствии трафика все порты и платы переводятся в спящий режим, что снижает энергопотребление в среднем на 40 %.

Интеллектуальное управление и техническое обслуживание: ИИ-технологии используются для планирования, построения, обслуживания и оптимизации сети. Например, агент по управлению и техническому обслуживанию домашнего широкополосного доступа может автоматически идентифицировать и локализовать более 60 типов неисправностей, помогая инженерам быстро устранять их с помощью взаимодействия на естественном языке.

«Сети для ИИ»: ускорение популяризации ИИ

Оптический доступ: сеть с гигабитным нисходящим каналом и восходящим каналом со скоростью 100 Мбит/с для удовлетворения требований к пропускной способности новых домашних ИИ-сервисов и повышения качества работы домашней сети.

Оптическая передача: задержка в 5 мс для национальных сетей, 3 мс для региональных сетей и 1 мс для городских сетей обеспечивает доступ к вычислительным ресурсам на уровне миллисекунд и гарантирует оптимальную производительность ИИ-приложений.

В области оптического доступа Huawei представила FAN-продукты следующего поколения, такие как технология FTTR (Fiber-to-the-Room), OLT (Optical Line Terminal), ONT (Optical Network Terminal) и ODN (Optical Distribution Network). В частности, Huawei выпустила продукты OTN (Optical Transport Network) следующего поколения для магистральных и метросетей, помогая операторам создавать агентные UBB-сети.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: