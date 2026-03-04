Huawei начала глобальные продажи своих ИИ-решений для ЦОД

На фоне нарастающего бума ИИ-технологий покупатели готовы платить за самое разное оборудование, способное обрабатывать ИИ-токены. Теперь, помимо предложений американских гигантов вроде NVIDIA, AMD и Intel, у них появился и более экзотический вариант — решения на чипах Huawei, сообщает The Register.

В Китае компания предлагает т.н. Intelligent Computing Platform, включающую хранилище данных, серверы на основе собственных CPU Kunpeng, а также ускорителей семейства Ascend, которые пока отстают по производительности от западных чипов. Тем не менее Huawei решила начать продажи своих систем за пределами КНР, обещая, что может подготовить и оснастить ЦОД за 4-6 мес., что на пару месяцев быстрее, чем обычно предлагают другие компании. Утверждается, что такое возможно благодаря умной интеграции источников питания, систем охлаждения и кабельной инфраструктуры.

Также компания утверждает, что может поставить кластер из 1024 вычислительных узлов за 15 дней, а благодаря системам, замечающим ошибки до того, как они вызовут сбои, обеспечено 99,99 % времени безотказной работы. В ходе MWC 2025 китайский техногигант заявил, что предлагает приемлемый вариант для быстрого развёртывания ИИ-инфраструктуры. Такие заявления имеют под собой некоторую почву, поскольку компания может сослаться на опыт китайских пользователей, обучавших собственные модели только с помощью оборудования Huawei.

При этом Huawei придётся справиться с проблемой неприятия компании на Западе. Власти многих государств неоднократно заявляли, что решения китайской компании угрожают их национальной безопасности. Впрочем, в мире немало стран, где компанию готовы радушно принять, поскольку в очереди на покупку ускорителей NVIDIA и AMD они стоят в самом конце (если вообще числятся в ней). Это означает, что Huawei может оказаться для них вполне приемлемым поставщиком. Так, небольшие неооблачные провайдеры готовы работать с обширным пулом поставщиков ускорителей, чтобы получить дефицитные вычислительные мощности.

Выход Huawei на международный рынок происходит на фоне разрешения американскими властями продаж в Поднебесную ИИ-ускорителей NVIDIA H200, которые вполне вероятно, могут отнять у Huawei значительную часть китайского рынка, на котором компания долгое время доминировала, в многом благодаря американским санкциям. Ранее сообщалось, что компания уже пыталась продать свои ИИ-чипы Ascend в ОАЭ, пока США тянули с поставками чипов NVIDIA на Ближний Восток.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: