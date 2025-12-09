Базовая станция Huawei RuralCow поможет быстро и недорого обеспечить мобильной связью разбросанные по Африке деревушки

Телеком-компания MTN Nigeria и Huawei завершили первое в мире коммерческое развёртывание RuralCow — универсальных мобильных базовых станций для обеспечения связью удалённых районов. Платформа RuralCow, дополняющая решения RuralLink и RuralStar, помогает сократить цифровое неравенство между городскими и сельскими жителями и удовлетворить «скрытый» спрос на мобильную связь в сельской местности. Кроме того, технология должна придать важный импульс технологическому развитию Нигерии.

Нигерия — это самая населённая страна Африки, причём половина населения (≈105 млн человек) живёт в сельской местности, где установка базовых станций обычно значительно дороже, чем в городах из-за отсутствия надёжных источников электроэнергии и опорной сети ВОЛС. Более того, большинство деревень с населением менее 3 тыс. человек, по данным Huawei, удалены друг от друга, а средний доход на пользователя (ARPU) весьма низок, из-за чего инвестиции в БС окупаются долго, что тормозит их массовое развёртывание.

Именно для таких случаев и создано решение RuralCow, которое объединяет baseband-модуль, радиоблок и прочее оборудование, охватывающие сразу несколько диапазонов частот и технологий радиосвязи. В сравнении с традиционными БС общее энергопотребление сокращается приблизительно на 85 %, а количество единиц оборудования — на 70 %. Для установки не требуется привлекать тяжёлую технику. Станция работает без использования традиционных оптоволоконной или микроволновой связи и может передавать данные на расстояние до 30 км вне зоны прямой видимости. Умные функции удалённого управления и обслуживания сводят количество выездов на объект к минимуму.

Для деревень с населением 1–3 тыс. человек период окупаемости инвестиций сокращается с 5–10 лет до приблизительно трёх лет. По словам Huawei, RuralCow является сверхпростым, экологичным и экономичным решением для обеспечения покрытия мобильной связью сельской местности. Компания продолжит миссию Connecting the Unconnected («Подключение неподключенных») для создания инклюзивного цифрового мира.

Работа над цифровизацией африканских стран ведут и другие игроки. Так, Microsoft и Tarana Wireless предложили подключать африканские деревни к быстрому беспроводному интернету посредством ngFWA. Беспроводные системы Terragraph успешно работают в нескольких странах, но для Африки, по-видимому, они оказались дороги. Liquidstar пошла другим путём, предложив комплексное решение — микро-ЦОД Waypoint, способный заряжать аккумуляторы, а также раздавать чистую воду и интернет.

