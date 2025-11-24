PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени

Smart Communications, дочерняя структура филиппинской телеком-компании PLDT, проводит пилотные испытания дистанционно управляемых роботизированных рук для базовых станций сотовой связи. Они помогут оптимизировать зону покрытия и повысить производительность сетевых подключений, сообщает Datacenter Dynamics. Особенно это актуально для удалённых районов, куда отправить живого техника сложно и дорого.

Компания использует систему Optical Compass and Robot Arm (OCRA) от Humax Networks при поддержке интегратора Telkha. Отмечается, что благодаря этой системе операторы способны удалённо менять положение антенны в пространстве, благодаря чему корректировать настройки можно в режиме реального времени, в том числе во время пиковых дневных нагрузок.

PLDT и Smart совместно с производителем OCRA — Humax Networks и системным интегратором Telkha запустили пилотную версию системы. Первую роборуку OCRA установили на действующей базовой станции, обслуживающей два объекта — больницу и близлежащий многоэтажный жилой комплекс. Испытания продемонстрировали улучшение уровня сигнала, качества и скорости в обоих локациях.

Благодаря использованию OCRA компания сможет точно настраивать положение антенн и оптимизировать покрытие в режиме реального времени. Этот сократит время простоев и поднимет качество обслуживания клиентов. Особенно подчёркивается, что технология позволит инвестировать сэкономленные за счёт её внедрения средства в расширение и совершенствование сети, в конечном счёте это должно принести пользу конечным потребителям. В будущем планируется совместить возможность удалённого управления антеннами с ИИ-системой, что позволит отслеживать и корректировать состояние сети в реальном времени.

