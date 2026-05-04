На фоне торговой войны США и Китая Huawei прогнозирует рост выручки от продажи ИИ-чипов на 60 %

В этом году Huawei прогнозирует рост выручки от продажи своих ИИ-чипов на 60 % — с $7,5 млрд в 2025 году до $12 млрд — исходя из полученных заказов, сообщил ресурс Financial Times со ссылкой на источники. Большая часть заказов приходится на Ascend 950PR, серийное производство которого началось в марте. По данным источников, в IV квартале должна выйти усовершенствованная версия ИИ-ускорителя Ascend 950DT.

Высокому спросу на чипы Huawei способствует противодействие властей Китая поставкам в страну чипов NVIDIA. Несмотря на то, США дали добро на экспорт ускорителей H200 «одобренным клиентам» в Китай и другие, их поставки так и не начались. Пекин призывает китайские технологические компании поддерживать отечественных производителей и ограничить использование чипов NVIDIA зарубежными странами, в то время американские регуляторы требуют, чтобы чипы компании, заказанные китайскими клиентами, использовались только в Китае.

Из-за этого таможенное оформление H200 для поставки китайским клиентам по факту невозможно. В прошлом месяце министр торговли США заявил, что чипы H200 не поставляются в Китай из-за проблем у китайских компаний с получением разрешения от правительства, пишет Data Center Dynamics, хотя NVIDIA была готова начать массовый выпуск H200 для китайских клиентов.

Huawei производит большую часть своих ИИ-чипов на заводе SMIC. В конце этого года SMIC планирует запуск двух дополнительных заводов, предназначенных для удовлетворения её потребностей. Хотя, как пишет Financial Times, новейшие чипы Huawei всё ещё отстают от передовых продуктов NVIDIA как минимум на два поколения, китайская компания неуклонно улучшает производительность и эффективность своих ИИ-чипов.

В прошлом месяце DeepSeek объявила о выходе ИИ-модели DeepSeek V4, специально оптимизированной для работы на чипах Huawei, в частности, Huawei 950PR, который отличается улучшенной эффективностью инференса при сниженных затратах. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, большая часть обучения V4 по-прежнему производилась на чипах NVIDIA.

«День, когда DeepSeek сначала выйдет на оборудовании Huawei, станет ужасным исходом для нашей страны», — сказал недавно гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang). По его словам, это может привести к тому, что «ИИ-модели по всему миру будут разрабатываться и лучше всего работать на неамериканском оборудовании».

Ключевой проблемой для китайских конкурентов NVIDIA является создание программной экосистемы, способной конкурировать с CUDA, которая остается доминирующей на мировом рынке. Система Cann от Huawei, вышедшая через десять лет после CUDA, вызывает нарекания клиентов из-за сложности использования, что значительно увеличивает их расходы. Несмотря на произведённые улучшения, у неё по-прежнему значительные недостатки, говорят разработчики. Новые ускорители Huawei, как сообщается, имеют улучшенную совместимость с CUDA.

Согласно прогнозам Morgan Stanley, рынок ИИ-чипов в Китае достигнет $67 млрд к 2030 году, при этом 86 %, как ожидается, будет приходиться на отечественную продукцию. По оценкам аналитиков, в этом году объём рынка за счёт продаж отечественных решений в Китае составит около $21 млрд.

