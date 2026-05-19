До 84 ядер и 384 Мбайт L3-кеша: AMD опубликовала подробности о телеком-процессорах EPYC 8005 (Sorano)

В феварле AMD анонсировала процессоры EPYC 8005 с кодовым именем Sorano для телеком-оборудования, созданные на смену EPYC 8004 Siena, выпущенным в 2023 году. Информация о новых чипах была очень скудной, и лишь сейчас компания опубликовала более подробные сведения об EPYC 8005.

Как отметила AMD, серверные процессоры AMD EPYC 8005 на базе ядер Zen 5 разработаны для обеспечения высокой производительности, низкого энергопотребления и компактных размеров с целью ускорения реализации возможностей на периферии сети, в телекоммуникационной отрасли и облачных хранилищах.

Возглавляет серию EPYC 8635P — 84-ядерный/168-поточный процессор с Boost-частотой 4,5 ГГц, базовой частотой 1,6 ГГц, 384 Мбайт кеша L3 и TDP по умолчанию 225 Вт. Также в новой серии представлены 64-ядерный EPYC 8535P, 48-ядерный EPYC 8435P, 32-ядерный EPYC 8325P, 24-ядерный EPYC 8225P, 16-ядерный EPYC 8125P и 8-ядерный EPYC 8025P. Следует отметить, что на данный момент в серии EPYC 8005 нет вариантов с суффиксом PN, как это было в серии EPYC 8004, что означает возможность их использования в системах, соответствующих стандартам NEBS.

Как отметил ресурс Phoronix, теперь доступен хороший выбор односокетных серверных процессоров AMD EPYC Zen 5 с TDP от 70 до 225 Вт. Эти процессоры призваны напрямую конкурировать с серией Intel Xeon 6 SoC (Granite Rapids-D), которые насчитывают до 72 P-ядер, но дополнительно снабжены функцией vRAN Boost и встроенным 100/200GbE-контроллером. Впрочем, сама AMD сравнивает новинки и с Arm-процессорами NVIDIA Grace.

