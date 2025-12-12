Китайские Hygon и Sugon отказались от слияния из-за изменения рыночной конъюнктуры

Китайская компания Hygon Information Technology, специализирующаяся на выпуске ускорителей и процессоров отказалась от планов по приобретению производителя серверов и суперкомпьютеров Dawning Information Industry (Sugon). Обе компании заверили, что это решение не окажет серьезного влияния на их деятельность и финансовое положение, а также на их дальнейшее сотрудничество.

Как сообщает ресурс South China Morning Post, на этой неделе обе компании, акции которых котируются на Шанхайской бирже, заявили об отмене дальнейших переговоров о слиянии, о которых стало известно в мае этого года, поскольку «рыночная ситуация значительно изменилась с момента начала планирования этой сделки» и «условия для осуществления этой крупной реструктуризации активов ещё не сформировались».

На прошедшем затем брифинге для инвесторов представители Sugon и Hygon отметили, что за последние несколько месяцев в связи с изменениями на рынке наблюдались колебания цен акций обеих компаний. На волатильность их акций повлияли «изменения во внутренней и международной обстановке, общая тенденция на фондовом рынке материкового Китая, изменения в популярности ИИ-индустрии и рыночные ожидания».

Как сообщалось ранее, приобретение Sugon компанией Hygon планировалось оплатить акциями. Акционеры Sugon должны были получить 0,5525 акций Hygon за каждую принадлежащую им акцию. Это соответствовало оценке Sugon в ¥115,967 млрд ($16 млрд). С момента объявления о готовящейся сделке акции Sugon выросли более чем на 45 %, а акции Hygon — на 60 %. После её отмены, акции Sugon на Шанхайской бирже упали в среду на 10 %, акции Hygon снизились на 0,4 %.

Компания Sugon, поддерживаемая Китайской академией наук, была внесена 2019 году правительством США в санкционный список вместе с тремя её дочерними предприятиями.

