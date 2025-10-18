В Linux появилось упоминание загадочного x86-процессора от неизвестного ранее производителя

В списках рассылок Linux Kernel и GNU Binutils, по сообщению ресурса Phoronix, появилась информация о кодах операций (opcode), которые используются в процессорах с архитектурой х86, не имеющих отношения к изделиям AMD и Intel. О каком именно производителе чипов идёт речь, пока не ясно.

О загадочных инструкциях сообщил Кристиан Ладлофф (Christian Ludloff), опытный эксперт по архитектуре x86. Он в течение многих лет работал в компаниях Google, AMD и Texas Instruments. Кроме того, Ладлофф является создателем сайта sandpile.org, на котором собрана различная техническая информация о чипах x86. Известно, что новые инструкции используются в продуктах некоего производителя изделий. То есть речь не идёт об исследовательской организации или каком-либо экспериментальном проекте.

Высказываются предположения, что за новым x86-процессором может стоять китайская компания Zhaoxin. Минувшим летом она представила чип KH-50000 для серверов и ИИ-систем. Изделие выполнено на x86-совместимой архитектуре Zhaoxin Century Avenue, лицензия на которую ей досталась по наследству от Cyrix и VIA. В целом, китайские компании на фоне американских санкций активно развивают направление собственных серверных чипов. Так, компания Loongson недавно представила 64-ядерные процессоры 3C6000 на архитектуре LoongArch.

Однако для Zhaoxin нет смысла секретничать, поскольку компания давно открыто и активно занимается разработкой, развивая открытые проекты, в том числе ядро Linux, библиотеки, компиляторы и т.д. В Китае также есть Hygon, которая, как ранее сообщалось, готовит 128-ядерного конкурента AMD EPYC с SMT4 и AVX-512. Ранее AMD и Hygon выпустили процессор Dhyana, который представлял собой чуть доработанный под местные требования первые EPYC Naples. Чем-то похожим занимается Montage Technology, выпускающая под брендом Jintide перелицованные Intel Xeon.

Также известна тайваньская DM&P Electronics, которая выпускает 32-бит x86-процессоры Vortex86, которые корнями уходят к Rise Technology и SiS. Лицензии на современный набор инструкций у неё нет. Среди других предположений, высказанных в Сети, есть упоминание сделки Intel с NVIDIA по разработке кастомных CPU. Наконец, упоминаются эмуляторы, программные или с аппаратной поддержкой, т.е. не x86-процессоры. Это может быть интересно, например, Qualcomm. Кроме того, в российских процессорах «Эльбрус» есть двоичная трансляция x86-кода.

