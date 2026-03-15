Китайская Hygon увеличила выручку благодаря высокому спросу на отечественные high-end чипы

Китайская компания Hygon Information Technology, специализирующаяся на выпуске ускорителей и процессоров, опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании составила ¥14,38 млрд (около $2,1 млрд), что на 56,91 % больше, чем годом ранее, а чистая прибыль выросла на 31,66 % до ¥2,54 млрд (около $0,4 млрд). Впервые в истории компании её выручка за год превысила ¥10 млрд, сообщил ресурс Digitimes.

Hygon объяснила значительный рост продаж «продолжающимся ростом спроса на high-end чипы отечественного производства», пишет ресурс South China Morning Post. Компания заявила, что ее рыночная доля в сегменте высокопроизводительных процессоров расширилась благодаря сотрудничеству с производителями оригинального оборудования и другими партнёрами в ключевых отраслях и сферах.

В I квартале 2026 года Hygon прогнозирует выручку в размере ¥3,91–4,22 млрд ($0,57–$0,61 млрд), что на 62,91–75,82 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль, как ожидается, вырастет на 22,56–42,32 %.

Как отметил Digitimes, рост ИИ-рынка подтолкнул спрос на вычислительные ресурсы к беспрецедентным уровням. В период с 2010 по 2023 год глобальные потребности в вычислительных ресурсах ИИ увеличились в сотни тысяч раз, значительно превысив темпы согласно закону Мура.

Глобальный ИИ-рынок быстро расширяется, достигнув $540 млрд в 2023 году и, по прогнозам, вырастет до $900 млрд к 2026 году.

Внутренний рынок ускорителей ИИ в Китае вступает в фазу высокого роста. Согласно прогнозам отрасли, рынок ИИ-ускорителей может превысить в период с 2025 по 2029 год ¥1,3 трлн ($188,5 млрд) при среднегодовом темпе роста в 53,7 %.

Финансовые показатели компаний в этом секторе Китая сильно различаются. Loongson сообщила о выручке в 2025 году в размере ¥635 млн ($92 млн, рост год к году на 25,99 %), оставаясь при этом убыточной. Компания Cambricon получила выручку в размере ¥6,497 млрд ($0,94 млрд), что на 453 % больше год к году и вернулась к прибыльности с чистой прибылью в ¥2,059 млрд ($0,3 млрд).

Конкурентные позиции Hygon основаны на двух факторах: доступе к архитектуре x86, полученном в 2016 году благодаря соглашению о совместном предприятии и технологиях с AMD, а также собственным разработкам ускорителей.

Архитектура x86 по-прежнему составляет примерно 85 % мировых серверных процессоров по состоянию на 2024 год. Доступ к набору инструкций позволяет процессорам Hygon поддерживать совместимость с существующими программными экосистемами, снижая затраты на миграцию и упрощая внедрение в корпоративной среде. Также Hygon вложила значительные средства в разработку DCU (Data Center Units), сопроцессоров на базе технологии GPGPU, предназначенных для обработки крупномасштабных параллельных рабочих нагрузок.

Digitimes отметил, что высокий спрос на процессоры позволил Hygon повысить показатели прибыльности. С 2020 года по III квартал 2025 года валовая маржа Hygon выросла с 50,5 до 60,1 %, превзойдя показатели отечественных конкурентов, включая Loongson и Cambricon.

При этом с 2021 года ежегодные инвестиции Hygon в НИОКР выросли более чем на 30 % в годовом исчислении, достигнув почти ¥3 млрд ($0,43 млрд) за 9 месяцев 2025 года.

В 2025 году чистая прибыль компании росла медленнее, чем выручка, из-за более высокой интенсивности НИОКР и стимулирования инженерных кадров выделением акций. Ожидается, что скорректированная чистая прибыль за I квартал 2026 года вырастет на 63–82 % в годовом исчислении.

В течение первых трёх кварталов 2025 года чистый операционный денежный поток вырос на 465,64 % год к году до ¥2,26 млрд ($0,33 млрд), что улучшило возможности компании по финансированию исследований и разработки чипов. К концу III квартала 2025 года обязательства Hygon по контрактам достигли ¥2,8 млрд ($0,41 млрд).

В марте Hygon объявила о том, что её ускорители DCU будут проходить тестирование в Шанхайской лаборатории ИИ, которая сосредоточится на гибридном планировании и совместном инференсе. Эта инициатива основана на разработанной в лаборатории гетерогенной вычислительной платформе DeepLink, которая позволяет выполнять смешанные задачи инференса на разных китайских ИИ-чипах, включая Huawei Ascend, MetaX, T-Head Semiconductor и Biren.

В случае успеха различные китайские ускорители можно будет использовать в рамках общих вычислительных кластеров, смещая отрасль от изолированных аппаратных хранилищ к скоординированным вычислительным архитектурам.

Ещё одним фактором роста спроса на вычислительную инфраструктуру Hygon может стать расширение использования ИИ-агентов. По оценкам экспертов отрасли, выполнение задач ИИ-помощниками может расти более чем на 500 % в год в период с 2025 по 2030 год, а потребление токенов может увеличиться более чем на 3000 %.

