Alibaba Cloud ускорит строительство шанхайского ИИ ЦОД с собственными ускорителями Zhenwu

Alibaba Cloud прилагает усилия, чтобы ускорить строительство ранее запланированного дата-центра в Шанхае. Китайский облачный гигант объявил о подписании соглашения с властями района Цзиньшань городского подчинения, предусматривающего строительство в городе дата-центра для использования ИИ-чипов собственной разработки, сообщает Datacenter Dynamics.

Речь идёт о части проекта Aspara Cloud Intelligent East China Computing Center. По данным Alibaba, новый ЦОД будет одним из крупнейших «умных вычислительных хабов» в Восточном Китае. Оборудование будет построено на ИИ-ускорителях Zhenwu, который разработаны подразделением Alibaba T-Head. Новейшей моделью является чип Zhenwu 810E, имеющий 96 Гбайт памяти HBM2e. Она разработана для обучения ИИ и инференса и полностью работает с ПО собственной разработки.

Alibaba и Цзиньшань взаимодействуют довольно давно, в 2021 году они совместно запустили вычислительный центр с инвестициями порядка ¥40 млрд ($5,8 млрд). Согласно новому договору, Alibaba Cloud построит вычислительный объект, который станет образцом для создания «зелёных» ЦОД. Предусмотрена полная независимость от сторонних технологий, включая использование чипов и вычислительных платформ собственной разработки, а также программного обеспечения.

У Alibaba Cloud уже имеются «умные вычислительные хабы» в Чжанбэе и Уланчабе, которые компания рассчитывает объединить для создания национальной сети вычислений. Китайский облачный провайдер сегодня оперирует более чем 94 зонами доступности в 29 регионах. Ранее в 2026 году компания заявила, что рассматривает возможность увеличить капитальные расходы на ИИ-инфраструктуру до ¥480 млрд ($69,05 млрд) в следующие три года; в начале 2025 года речь шла о ¥380 млрд ($52,4 млрд).

Согласно данным Omdia, в Китае Alibaba контролирует более трети локального рынка ИИ-облаков. По информации гонконгского издания SCMP, в распоряжении Alibaba Cloud было 35,8 % соответствующих мощностей. Второе место занимала Volcano Engine (фактически ByteDance) с 14,8 %. Впрочем, имеются и другие данные. По информации Frost & Sullivan, среди китайских облачных провайдеров, контролирующих всю цепочку создания стоимости «от чипа до облака», лидерами являются Huawei и Baidu.

В январе 2026 года сообщалось, что Alibaba Group запустила совместное предприятие с государственной компанией China National Nuclear Company (CNNC), занимающейся реализацией атомных проектов. Проект оценивается в ¥250 млн ($35,9 млн) и, возможно, поможет обеспечивать мощности IT-гиганта энергией, хотя реальный масштаб сотрудничества пока не раскрывается.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: