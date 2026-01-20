FP64 у вас ненастоящий: AMD сомневается в эффективности эмуляции научных расчётов на тензорных ядрах NVIDIA

Вместо создания специализированных чипов для аппаратных FP64-вычислений NVIDIA использует эмуляцию для повышения производительности HPC на ИИ-ускорителях, пишет The Register. Компания отказалась от развития FP64-блоков в поколении Blackwell Ultra, а в новейших ускорителях Rubin пиковая заявленная производительность векторных FP64-вычислений составляет 33 Тфлопс, тогда как у H100, вышедшего четыре года назад, она была равна 34 Тфлопс, а у Blackwell — около 40 Тфлопс.

Если включить программную эмуляцию в библиотеках CUDA от NVIDIA, ускоритель, как утверждается, может достичь производительности до 200 Тфлопс в матричных FP64-вычислениях. Впрочем, и Blackwell с эмуляций способен выдать в этом случае до 150 Тфлопс, тогда как у Hopper были «честные» 67 Тфлопс. «В ходе многочисленных исследований с партнёрами и собственных внутренних изысканий мы обнаружили, что точность, достигаемая с помощью эмуляции, как минимум не уступает точности, получаемой от аппаратных тензорных ядер», — сообщил ресурсу The Register Дэн Эрнст (Dan Ernst), старший директор по суперкомпьютерным продуктам NVIDIA.

В свою очередь, в AMD считают, что это утверждение справедливо не для всех сценариев. «В некоторых бенчмарках она показывает довольно хорошие результаты, но в реальных физических научных симуляциях это не очевидно», — говорит Николас Малайя (Nicholas Malaya), научный сотрудник AMD. Он выразил мнение, что, хотя эмуляция FP64, безусловно, заслуживает дальнейших исследований и экспериментов, такое решение ещё не готово к широкому применению. AMD и сама изучает возможность программной эмуляции FP64 на Instinct MI355X, чтобы определить области её возможного применения.

Хотя чипы всё чаще используют типы данных с более низкой точностью, FP64 остаётся золотым стандартом для научных вычислений, и на то есть веские причины — FP64 не имеет себе равных по динамическому диапазону. Современные же LLM обучаются с использованием FP8-вычислений, а компактные типы данных MXFP8/MXFP4 или NVFP4 позволяют получить достаточный для ИИ диапазон значений. Это хорошее решение для нечёткой математики больших языковых моделей, но это не замена FP64 для HPC. ИИ-нагрузки обладают высокой устойчивостью к ошибкам, а HPC-задачи требуют высокой точности.

AMD указала на то, что эмуляция FP64 у NVIDIA не совсем соответствует стандарту IEEE. Алгоритмы NVIDIA не учитывают такие понятия, как положительные и отрицательные нули, ошибки NaN (Not a Number) и ошибки infinite number (бесконечное число). Из-за этого небольшие ошибки в промежуточных вычислениях, используемых для эмуляции более высокой точности, могут привести к искажениям, способным повлиять на точность конечного результата, пояснил Малайя. По его словам, целесообразность использования эмуляции FP64 зависит от конкретного приложения.

Эмуляция FP64 лучше всего работает для хорошо обусловленных проблем, где малые изменения «на входе» приводят к малым же изменения в конечном результате. Ярким примером такой задачи является бенчмарк Linpack (HPL). «Но если вы посмотрите на материаловедение, коды для расчёта процессов горения, системы ленточых матриц и т.п., то увидите, что это гораздо менее обусловленные системы, и внезапно всё начинает давать сбои», — сказал он.

Точность можно повысить, увеличив количество используемых операций, однако после определённого предела никаких преимуществ от эмуляции уже не будет. Вдобавок все эти операции требуют память. «У нас есть данные, которые показывают, что алгоритму Озаки требуется примерно вдвое больше памяти для эмуляции матриц FP64», — сказал Малайя. Поэтому компания готовит специализированные ускорители MI430X c повышенной FP64/FP32-производительностью, но, как опасаются учёные, она может оказаться не слишком в них заинтересована, поскольку ИИ-ускорители приносят больше денег.

Эрнст утверждает, что для большинства специалистов в области HPC неполное соответствие стандарту IEEE не представляет большой проблемы. Всё во многом зависит от конкретного приложения. Тем не менее, NVIDIA разработала дополнительные алгоритмы для обнаружения и смягчения указанных выше ошибок и неэффективных операций эмуляции. Эрнст также признал, что использование памяти при эмуляции может быть несколько выше, но подчеркнул, что эти накладные расходы относятся к расчётам, а не к самому приложению — в большинстве случаев речь идёт о матрицах размером не более нескольких Гбайт.

Впрочем, всё это не меняет того, что эмуляция полезна только для подмножества HPC-задач, которые полагаются на операции умножения плотных матриц (DGEMM). По словам Малайи, для 60–70 % рабочих нагрузок HPC эмуляция дает незначительные преимущества или ничего не меняет. «По нашим оценкам, подавляющее большинство реальных рабочих нагрузок HPC полагаются на векторное умножение (FMA), а не на DGEMM», — сказал он, отметив, что это действительно нишевый сегмент, хотя и не крошечная доля рынка. Для рабочих нагрузок, интенсивно использующих векторы, таких как вычислительная гидродинамика (CFD), ускорители Rubin по-прежнему будут полагаться на медленные векторные FP64-блоки.

