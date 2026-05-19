AMD и NVIDIA свернули не туда: следующий крупный американский суперкомпьютер может получить HPC-чипы NextSilicon

Большая часть самых мощнейших суперкомпьютеров мира в рейтинге TOP500 полагаются на ускорители на основе GPU, однако Национальные лаборатории США начали искать новые архитектуры чипов, обеспечивающие высокую производительность в FP64-расчётах, востребованных для симуляций Министерства энергетики США (DoE). Последнее занимается не только вопросами энергетиками, но и управляет одними из мощнейших суперкомпьютеров мира, в т.ч. для моделирования физики ядерного оружия, виртуальных экспериментов, касающихся биологического оружия, а также решения задач обеспечения общественного здоровья и безопасности, сообщает The Register.

С запуска суперкомпьютера Titan в 2012 году всё больше систем стали использовать ускорители NVIDIA, а впоследствии и чипы AMD. Однако новый суперкомпьютер Spectra Сандийских национальных лабораторий (SNL), созданный Penguin Solutions и NextSilicon, использует другие решения. В сравнении с экзафлопсными системами уровня Frontier или El Capitan он занимает относительно мало места и состоит всего из 64 узлов. Spectra используют в качестве тестовой площадки для чипов Maverick-2, успешно прошедших все приёмочные испытания. Это открывает возможность их использования в боле крупных системах.

Maverick-2 используют перенастраиваемую потоковую (dataflow) архитектуру. Фактически внутри чипа находится сеть связанных вычислительных блоков, работающих не по жёстко заданной схеме, а как узлы графа. В ходе выполнения задачи каждый блок можно настроить под отдельную задачу — сложение, умножение и т.п., благодаря чему происходит адаптация под разные типы вычислений с более эффективной обработкой потоков данных. Главная особенность — возможность одновременных вычислений и передачи данных. В NextSilicon утверждают, что это значительно повышает производительность и энергоэффективность в реальных задачах.

Groq, Cerebras и SambaNova и ранее предлагали чипы на «потоковых» архитектурах, но все они были ориентированы на обучение и инференс ИИ, тогда как NextSilicon ориентируется именно на HPC. Подобные архитектуры очень сложны для программирования, поэтому разработчики обычно предлагают готовые сервисы, а не просто продают серверы на их основе. NextSilicon пытается решить подобную проблему, предложив собственный компилятор, позволяющий использовать имеющиеся программы на C, Python, Fortran и CUDA без серьёзной доработки. В Сандийских лабораториях уже проверили технологию на важных HPC-нагрузках, включая HPCG, LAMMPS и Sparta, подтвердив пригодность системы для научных вычислений.

Ставка разработчика на HPC контрастирует с вектором развития ИИ-ускорителей NVIDIA. В Rubin компания делает ставку на ИИ-вычисления, снижая «чистую» производительность FP64, полагаясь на эмуляцию посредством схемы Озаки. Если в некоторых HPC-задачах это работает, то в других эффективность подобных обходных решений весьма низкая. AMD помимо ориентированных на ИИ Instinct MI455X готовит и MI430X, где сохранены аппаратные HPC-блоки.

Именно на подобные нагрузки ориентируется NextSilicon со своими наработками. Полных системных бенчмарков Maverick-2 и суперкомпьютера пока нет, но компания утверждает, что один такой ускоритель способен обеспечить порядка 600 Гфлопс в тесте HPCG (FP64). По данным стартапа, это сопоставимо по производительности с ведущими GPU, причём энергопотребление у новинки вдвое ниже. Для США главной проблемой может оказаться давление акционеров компаний, поставляющих чипы. Если ИИ сделал NVIDIA финансовым и технологическим гигантом, то рынок решений для HPC остаётся важным, но всё ещё нишевым направлением.

Хотя стартапам вроде NextSilicon ещё предстоит доказать право своих продуктов на место под солнцем, Китай уже давно продемонстрировал, что GPU вовсе не обязательны для успешной конкуренции с лучшими суперкомпьютерами Запада. OceanLight и Tianhe-3 полагаются на кастомные процессоры и ускорители на базе DSP вроде Matrix 2000. Последние, по слухам, были созданы в ответ на запрет поставок Intel Xeon Phi в КНР. Также недавно появились данные о новом Arm-суперкомпьютере LineShine.

