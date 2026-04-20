Еврокомиссия выбрала четырёх поставщиков суверенных облачных услуг: Post Telecom, StackIT, Scaleway и Proximus разделят €180 млн

Еврокомиссия отобрала поставщиков облачных услуг на сумму €180 млн ($212 млн). В октябре 20265 года она объявила тендер на предоставление локальных сервисов, способных обеспечить суверенные облачные услуги сроком на шесть лет агентствам и ведомствам ЕС, сообщает Datacenter Dynamics. На днях Еврокомиссия сообщила о заключении контракта с Post Telecom (при участии партнёров CleverCloud и OVHcloud), StackIT, Scaleway и Proximus, взаимодействующей с S3NS, Clarence и Mistral.

Сделка должна поддержать «более масштабные усилия Еврокомиссии по укреплению собственного суверенитете, укреплению стратегического контроля над ключевыми технологиями и инфраструктурой». Соглашение о поставке услуг заключены с учётом стратегических, юридических, операционных и экологических соображений. Кроме того, в расчёт принималась прозрачность цепочки поставок, технологическая открытость, безопасность и соответствие законодательству Евросоюза.

Сейчас Еврокомиссия завершает разработку обновлённого варианта Cloud Sovereignty Framework — рамочной программы обеспечения суверенитета облачных технологий, включающей поддающиеся контролю критерии оценки суверенитета. Параллельно комиссия внедряет критерии внутри собственных структур, чтобы оценивать и укреплять суверенитет цифровых сервисов, используемых её департаментами и иными ведомствами Евросоюза.

Как заявили в Scaleway, на каждый €1, потраченный вместе с компанией, €0,68 реинвестируется в Европейскую экономику, тогда как в случае с международными гиперскейлерами речь идёт лишь о €0,20. При этом европейские поставщики облачных услуг вкладывают средства в местные проекты и гарантируют, что активы, опыт и инновации останутся в Европе. При этом ситуация с импортозамещением остаётся печальной — доля локальных облачных игроков не европейском рынке годами остаётся на уровне 15 %, и никакие инициативы не помогли увеличить её.

В последние годы вопросы цифрового суверенитета обсуждаются всё активнее, особенно в европейском государственном секторе. Многие местные правительства нередко зависят от американских облачных провайдеров, их данные подпадают под действие Закона об облачных технологиях (CLOUD Act), позволяющего американским властям запрашивать у американских компаний доступ к любым данным в их хранилищах. В 2025 году Microsoft признала, что не может обеспечить настоящий суверенитет данных в Европе. Впрочем, Google, AWS и Microsoft неоднократно пытались заверить клиентов из Европы в суверенитете их данных.

Также Еврокомиссия готовит пакет Tech Sovereignty — он включает стратегию, касающуюся Open Source-разработок, закон Chips Act 2, план Strategic Roadmap for Digitalisation and AI in Energy, а также закон Cloud and AI Development Act (CADA), посвящённый развитию облаков и ИИ. Последний предполагает «гармонизацию» понятий суверенитета для облаков и ИИ-сервисов означает на едином рынке. Предполагается расширить возможности для суверенных облачных предложений, в том числе через госзакупки, а также поддержать выход на рынок расширенного круга поставщиков облачных и ИИ-сервисов.

