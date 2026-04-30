SUSE, ратующая за цифровой суверенитет Европы, сама рискует стать несуверенной

В ходе ежегодного мероприятия SUSECON европейский разработчик открытых программных продуктов SUSE посвятил немало внимания вопросам обеспечения цифрового суверенитета. При этом мажоритарный акционер SUSE рассматривает возможность продажи компании американцам за $6 млрд, сообщает The Register.

В марте шведская EQT, в 2018 году купившая SUSE за $2,5 млрд, поручила Arma Partners изучить варианты продажи компании. Хотя конкретных соглашений пока нет, даже слухи о сделке могут нанести ущерб SUSE, позиционирующей себя одним из лидеров в области обретения европейского цифрового суверенитета.

По словам SUSE — компания европейская по природе: она зарегистрирована в Европе, в Европе же находится её ключевой бизнес. Даже если компания перейдёт американскому акционеру, она всё равно останется «европейской компанией с акционерами в Америке». Отмечается, что работа бизнеса соответствует европейскому законодательству. Кроме того, представитель SUSE подчеркнул, что пока речь идёт лишь о домыслах.

С приходом новой администрации США в январе 2025 года идея обретения Европой цифрового суверенитета от США получила второе дыхание. Продажа SUSE американцам может значительно усложнить ситуацию, поскольку закон US CLOUD Act обязывает американские корпорации передавать властям при необходимости данные клиентов, хранящихся на серверах в любой точке мира. В своё время Microsoft уже признавала, что не имеет возможности обеспечить полный суверенитет данным.

По словам руководителя направления Sovereign Solutions Андреаса Принса (Andreas Prins), компания европейская, но имеет клиентов во всех частях света, и это очень важно. Он отметил разницу в подходах к бизнесу в США и Европе. По его словам, американские клиенты больше сосредоточены на безопасности непосредственно данных — вопросах владения ими и управления доступа к ним. Европейцы якобы, напротив, уделяют больше внимания собственно отношению с контрагентами: контрактам, вопросам юрисдикции и тому. Хотя компания акцентирует внимание на своём европейском происхождении на фоне растущего спроса на суверенные цифровые решения, её руководство констатирует, что предпочло бы пореже сталкиваться с требованиями регуляторов.

По данным проведённого SUSE опроса среди 309 руководителей IT-бизнесов из разных стран, включая США и Японию, 98 % участников считают приоритетным обеспечение цифрового суверенитета. Однако на практике они часто руководствуются только требованиями клиентов или давлением со стороны регулирующих органов, а «лишние» средства скорее будут потрачены на ИИ. При этом порядка 70 % респондентов считают гиперскейлеров частью решений. Компании стремятся решать критически важные задачи «на местах», хотя в SUSE спешат подчеркнуть, что массового исхода из облаков не предвидится.

Особое внимание уделяется аппаратной безопасности. У Европы достаточно много собственных программных решений. Но создание полностью суверенной аппаратной базы возможно лишь в отдалённой перспективе. В SUSE отметили рост интереса к открытым архитектурам чипов, но подчеркнули, что основные риски всё-таки связаны с ПО. С учётом этого SUSE сделала ставку на open source и сертификацию для максимальной совместимости с наибольшим набором стандартов, что позволяет снизить зависимость от оборудования отдельных вендоров. На днях компания объявила о запуске платформы SUSE AI Factory with NVIDIA, разработанной специально для решения строгих глобальных задач обеспечения цифрового суверенитета.

