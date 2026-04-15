Во Франции запущен квантовый компьютер Lucy с 12-кубитным фотонным процессором

Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU) сообщило о запуске квантового компьютера Lucy, расположившегося во Франции недалеко от Парижа. Данное событие, как отмечается, стало очередным шагом в рамках реализации комплексной программы Европы по созданию суверенной суперкомпьютерной инфраструктуры мирового класса.

Церемония открытия Lucy состоялась в TGCC (Très Grand Center de Calcul) — одном из крупнейших суперкомпьютерных центров Франции, который управляется Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA). Проект реализован при поддержке Французского национального агентства по высокопроизводительным вычислениям (GENCI).

Lucy — это современный квантовый компьютер MOSAIQ-12, разработанный специалистами компании Quandela. Система оснащена фотонным процессором с 12 физическими кубитами. Важной особенностью комплекса является то, что он функционирует при комнатной температуре, не требуя сложного и дорогостоящего охлаждения. Устройство состоит из модульных волоконно-оптических компонентов, монтируемых в стойку: это упрощает интеграцию с существующей НРС- инфраструктурой.

Строительство Lucy обошлось в €8,5 млн, из которых половину предоставило предприятие EuroHPC JU, а другую половину — власти Франции. Устройство, смонтированное на площадке TGCC, будет объединено с французским суперкомпьютером Joliot-Curie, что позволит осуществлять гибридные квантово-классические вычисления. Использовать Lucy планируется в технологических и научных областях, таких как материаловедение, метеорология, энергетика и передовые инженерные разработки.

На сегодняшний день EuroHPC JU приобрело шесть квантовых компьютеров, которые расположатся по всей Европе. Три из таких систем уже введены в эксплуатацию: это PIAST-Q в Познани (Польша), VLQ в Остраве (Чехия) и Euro-Q-Exa в Мюнхене (Германия).

