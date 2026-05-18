Equal1 представила стоечный квантовый компьютер RacQ

Ирландский стартап Equal1 анонсировал квантовый компьютер RacQ, выполненный в виде стандартной 19″ серверной стойки. Устройство может быть интегрировано в существующий дата-центр без необходимости модернизации его архитектуры и внедрения дополнительных систем криогенного охлаждения.

В основу новинки положен специализированный сервер Bell-1. В нём задействована квантовая система на кристалле (QSoC) UnityQ, которая объединяет средства измерения, управления, считывания и коррекции ошибок в одном кремниевом чипе. Bell-1 работает от стандартной однофазной сети напряжением 110/220 В, а энергопотребление составляет 1600 Вт.

Комплекс RacQ получил встроенный автономный криоохладитель замкнутого цикла, поддерживающий внутреннюю температуру на уровне 0,3 К (-272,85 °C). Какие-либо вспомогательные внешние устройства для обеспечения работы этой установки не требуются. Квантовый стоечный компьютер может функционировать бок о бок с традиционными серверами на базе CPU и GPU. Таким образом, могут быть организованы гибридные квантово-классические вычисления.

Габариты RacQ составляют 600 × 1200 × 2000 мм, масса — около 400 кг. Заявленное энергопотребление — 3200 Вт. Диапазон рабочих температур простирается от -15 до +45 °C. Интервал технического обслуживания — 5000 часов.

Глава Equal1 отмечает, что для большинства организаций квантовые вычисления остаются недоступными. Связано это в том числе с высокой сложностью монтажа и обслуживания подобных систем. RacQ меняет ситуацию благодаря возможности интеграции в существующий ЦОД: на подключение и запуск системы требуются считаные дни. То есть, компании могут быстро перейти от экспериментальных проектов к практическим задачам, для решения которых требуются квантовые компьютеры.

