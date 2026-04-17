IonQ разработала фотонный интерконнект для объединения квантовых компьютеров

Компания IonQ, занимающаяся разработкой квантовых платформ, объявила о создании фотонного интерконнекта, предназначенного для объединения квантовых компьютеров в единый вычислительный кластер. Это, как утверждается, основополагающее техническое достижение, которое в перспективе обеспечит возможность масштабирования квантовых систем.

В ходе демонстрации IonQ установила связь между двумя удаленными квантовыми компьютерами на основе захваченных ионов. В таких установках в качестве кубитов используются ионы, удерживаемые в вакууме электромагнитными полями. Комплексы данного типа отличаются высокой стабильностью и точностью операций, говорит компания.

Объединив две квантовые системы, IonQ впервые подтвердила возможность генерации, передачи и детектирования фотонов, служащих для обеспечения квантовой запутанности. При этом сохраняется когерентность, необходимая для сложных квантовых операций. Предложенное решение открывает путь для создания квантовых вычислительных кластеров большой мощности, способных выполнять сложнейшие задачи.

«Масштабирование квантовых вычислений за пределы возможностей одного чипа имеет большое значение для реализации будущего квантового интернета. Эта демонстрация доказывает, что наша платформа на основе захваченных ионов подходит для формирования систем, предназначенных для решения самых сложных глобальных проблем», — говорит Никколо де Маси (Niccolo de Masi), генеральный директор IonQ.

Разработкой технологий для объединения квантовых компьютеров занимаются и другие компании. В частности, стартап CavilinQ намерен создать фотонные каналы связи с усилением на базе резонаторов, которые позволят отдельным квантовым процессорам работать сообща в составе кластеров. На реализацию проекта фирма CavilinQ получила $8,8 млн в ходе посевного раунда финансирования.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: