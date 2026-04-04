Стартап CavilinQ получил $8,8 млн на разработку квантового интерконнекта для объединения квантовых компьютеров

Стартап CavilinQ, специализирующийся на квантовых технологиях, объявил о проведении посевного (Seed) раунда финансирования, в ходе которого привлечено $8,8 млн. Инвестиционную программу возглавила компания QVT при участии Safar Partners, MFV Partners, Serendipity Capital и Harper Court Ventures.

CavilinQ занимается разработкой квантового интерконнекта, который, как ожидается, позволит масштабировать вычислительные платформы на основе квантовых компьютеров. Соучредителями стартапа являются Брэндон Гринкемейер (Brandon Grinkemeyer, на фото слева), который занимает пост технического директора, а также Шанкар Менон (Shankar Menon) — генеральный директор фирмы.

Стартап отмечает, что индустрия квантовых вычислений, несмотря на активное развитие, сталкивается с рядом препятствий. Одним из них является проблема масштабируемости, не позволяющая объединять отдельные квантовые процессоры в более крупные системы для повышения производительности.

Для устранения этого ограничения CavilinQ намерена разработать фотонные каналы связи с усилением на базе резонаторов, которые позволят отдельным квантовым процессорам работать сообща в составе кластеров. На первом этапе такой интерконнект планируется адаптировать для квантовых платформ на основе нейтральных атомов. В дальнейшем может быть обеспечена совместимость с квантовыми компьютерами других типов. Ожидается, что технология CavilinQ позволит увеличить скорость передачи данных в сети на несколько порядков по сравнению с альтернативными квантовыми решениями.

Привлечённые в рамках посевного раунда средства будут направлены на создание специализированной лаборатории в Кембридже (Массачусетс, США), расширение команды и демонстрацию ключевых возможностей технологии.

